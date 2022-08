LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 7 august 2022

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat duminică, 7 august, 2022, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică numerele extrase începând cu orele 18:30.

LOTO. La tragerile loto de joi, 4 august, Loteria Romana a acordat peste 12.900 de castiguri în valoare totală de circa un milioan de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 6,95 milioane de lei (peste 1,41 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,43 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 317.500 de lei (aproximativ 64.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 186.000 de lei (aproximativ 37.800 de euro). La Super Noroc , la categoría I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9.500 de lei.

LOTO. La tragerea Noroc Plus de joi, 4 august, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 204.079,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Slobozia. De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de joi, 4 august, s-a castigat si premiul la categoria a II-a in valoare de 175.976 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti-sector 1.

Numerele extrase, duminică, 7 august, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

