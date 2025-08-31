Locomotiva trenului Mangalia - București a luat foc în mers / video+foto

Locomitiva trenului Mangalia - București a luat foc la scurt timp după ce s-a pus în mișcare.

Update:

Locomotiva a fost decuplată de la garnitura de tren și se acționează pentru stingerea incendiului.

Știrea inițială:

Locomotiva unui tren care circula de la Mangalia la București a luat foc la scurt timp după ce s-a pus în mișcare. Oameni reclamă pe rețelele de socializare că sunt ținuți în caniculă, fără aer condiționat.

„Trenul Mangalia - București a luat foc. Ne ține fără aer condiționat...fără apă, pe o căldură infernală în câmp. Rugăm CFR-ul să ia măsuri. Sunt copiii mici, bătrâni în tren. Nu este posibil așa ceva! Vă rog!“, a scris cineva.

„Anul 2025. Ultima zi de mare a copilului. La Costinești, trenul întârzie o oră. Fericire maximă în gașca lui fii-miu..că a venit trenul după 65 de minute. După ce au răsuflat ușurați, locomotiva ia foc, imediat după Constanța..Acum așteaptă ceva..orice. Sper să ajungă vii acasă“, a scris un părinte care își așteaptă copilul acasă.

