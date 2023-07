Sepsi a câştigat Supercupa României, victorie cu Farul. Principalele declaraţii

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a câştigat Supercupei României la fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, conform Agerpres.

Sepsi OSK a reuşit pentru al doilea sezon consecutiv dubla Cupa României-Supercupa României.



Diferenţa a fost făcută de golul marcat de Ion Gheorghe (25), după un joc modest făcut de campioana României.



Prima repriză a fost una anostă, practic fără ocazii de gol până în min. 44, când slovacul Safranko a fost blocat in extremis de Aioani în 5 metri.



Sepsi OSK a marcat după doar 23 de secunde de la începutul reprizei secunde, prin Ion Gheorghe, cu capul din 6 metri, din centrarea lui Denis Ciobotariu.



În continuare, echipa antrenată de Liviu Ciobotariu a fost echipa mai activă şi care şi-a creat ocazii bune de gol.



Portarul Aioani a degajat greşit (52), dar tot el a apărat lobul trimis de Ştefănescu de la distanţă.



Prima ocazie a formaţiei pregătită de Hagi a venit în min. 54, când Sali a şutat din întoarcere peste poartă din careu.



Sepsi OSK a mai avut două şanse de a-şi dubla avantajul, dar Cosmin Matei (61) a fost deposedat in extremis de Boli în 6 metri, iar Aioani l-a blocat în min. 74, după o eroare a lui Mihai Popescu.



Alibec a tras peste poartă de la 20 de metri (81), tot el expediind şi primul şut pe poartă al constănţenilor în acest meci (83), din lovitură liberă de la circa 25 de metri, respins în corner de Niczuly.



Farul a căutat egalat, dar şi-a mai creat cu greu o oportunitate notabilă, în min. 90+6, la ultima fază, când Mihai Popescu a trimis din voleu peste poartă de la 18 metri.



Farul rămâne în palmares cu o Supercupă (2019 - când se numea FC Viitorul), pierzând alte două (2017 şi 2023).



Sepsi OSK are un procentaj perfect, cu două Supercupe jucate şi două câştigate, antrenorul Liviu Ciobotariu având parte de un debut cu trofeu la echipa covăsneană.



Evoluţia Farului este îngrijorătoare, având în vedere că echipa antrenată de Hagi va juca miercuri, la Ovidiu, cu FC Sheriff Tiraspol (20:30), în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Principalele declaraţii după meci

"Am făcut pe teren ceea ce am pregătit la antrenamente şi ne bucurăm să aducem şi Supercupa României la Sfântu Gheorghe. Uşor-uşor începem să ne obişnuim cu trofeele, ăsta este idealul clubului, ca de la an la an să creştem. Vom vedea pe parcurs unde putem ajunge. Pentru mine cred că e primul gol pe care îl înscriu cu capul. Am lucrat la antrenamente centrările din lateral, iar eu mă bucur că azi am fost la momentul şi la locul potrivit", a spus mijlocaşul Ion Gheorghe la postul Digisport.



El a menţionat că echipa sa îşi propune să încheie tot cu un trofeu noul sezon.



"Eu zic că am avut un ritm destul de bun, dar e clar că nu suntem la 100% din ce poate această echipă, dar cu siguranţă vom ajunge acolo. Pentru mine a fost mai uşoară adaptarea cu noul antrenor (n.r. - Liviu Ciobotariu), la fel şi alţi colegi care l-au mai avut antrenor. Este un tehnician care ştie să facă atmosferă, iar noi continuăm să câştigăm trofee. Sperăm să terminăm şi acest nou sezon cu un trofeu", a explicat Ion Gheorghe.

Gică Hagi i-a luat apărarea lui Dan Sîrbu, omul care a făcut greşeala ce a dus la singurul gol.

"Sîrbu învață, când ești tânăr înveți din greșeli. După a jucat foarte bine, ne-a ajutat și defensiv și ofensiv, a fost în joc. Asta e, nu trebuia să piardă omul, era al lui.

Dacă nu câștigi, ești dezamăgit. Până la urmă, așa e fotbalul, ei au marcat un gol, iar noi doar atât am putut face. Păcat că am pierdut o finală, dar face parte din joc, din fotbal.

Învățăm din toate acestea, ținem capul sus și trebuie să privim la ce vine în față, pentru că avem mult de muncă. Nu contează numărul accidentaților, unii au fost, alții nu.

Suntem la început de drum, s-a văzut și în seara asta că anumite lucruri s-au pierdut, unii jucători noi trebuie să învețe sistemul. Avem de muncă, vom vedea", a spus Hagi.



"Azi nu am fost noi. Lumea era probabil obişnuită cu alt fotbal din partea noastră. Suntem conştienţi de lucrul ăsta. Am făcut o primă repriză foarte slabă, chiar dacă în a doua am mai jucat parcă ceva, am avut câteva ocazii. E primul meci, de abia au venit şi jucătorii care au fost la loturi, însă asta nu e o scuză. Trebuia să câştigăm, antrenorul ne-a spus de la început că trofeele se câştigă. Ne pare rău că am trecut pe lângă acest trofeu şi nu l-am luat acasă", a afirmat Andrei Artean la postul Digisport.



El îşi doreşte ca înfrângerea din această seară să nu afecteze echipa în meciul cu Sheriff Tiraspol de miercuri din primul tur preliminar al Champions League.



"Nu suntem 100% este clar asta. Se poate spune că ei au avut o mai mare omogenitate, îi ştiam pe toţi cei care au jucat de sezonul trecut. Noi însă am avut ceva jucători noi, însă nu e o scuză. Ne pare rău, dar privim încrezători în viitor pentru că peste trei zile avem iar meci. Nu mai putem să ne plângem acum, pentru că imediat vine alt meci. Azi a fost un rezultat slab, trebuie să demonstrăm că suntem buni în meciul următor. Sperăm să nu atârne acest rezultat, vom vedea cu Sheriff ce vom face. Va fi un meci greu, e Champions League, dar sperăm să reprezentăm cu brio România", a precizat Artean.

