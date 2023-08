Litoralul pentru toți: 37,5 lei, cazare la hoteluri de trei stele. Dar avem o problemă cu CFR. Dragoş Răducan: E sabotaj la adresa economiei

Este singurul program social din România, susţinut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Această ediţie de toamnă se derulează în perioada 1- 30 septembrie şi se adresează tuturor turiştilor care vor să petreacă un sejur pe litoralul autohton în extra-sezon.

Despre ofertele şi preţurile practicate de hotelieri pentru această perioadă a dat mai multe detalii preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducan, la Radio România:

„Pentru că ne apropiem de data de începere, numărul hotelurilor deja a trecut de 80 şi ne aşteptăm ca atunci când va începe, la 1 septembrie, programul, să avem peste 100 de hoteluri înscrise în program. Noi am preconizat că în jur de 40.000 de locuri de cazare vor fi puse la dispoziţie, ceea ce înseamnă că un număr destul de mare de turişti vor putea beneficia de tarifele foarte mici din acest program. Pentru că vorbim de tarife, ele încep de la 35 lei, de fapt 37,5 lei la un hotel de trei stele din Eforie Nord, deci cât un pachet de ţigări, şi ajung la 200-220 lei cu all inclusive la un hotel de trei stele din Jupiter, Venus şi chiar Mamaia. Deci, sunt tarife foarte mici, pentru toate buzunarele, pentru toate preferinţele. Pachetele pot fi achiziţionate cu cazare, cu cazare cu mic dejun, cu cazare cu demipensiune, pensiune completă sau chiar şi all inclusiv, aşa cum am mai spus”, a zis Dragoş Răducan.

„Aici este surpriza pe care am avut-o şi noi ca organizatori, că sunt aproape aceleaşi preţuri faţă de anul trecut. Dacă sunt majorări cu 2-3 lei la câteva hoteluri, care sunt foarte puţine, deci s-au păstrat tarifele de anul trecut, în condiţiile în care ştiţi şi dvs. foarte bine cât a ajuns motorina sau cât a ajuns kilogramul de carne, ulei sau zahăr”, a mai zis Dragoş Răducan.

Problema este... transportul

„Aici avem o problemă, da, pentru că cele multe hoteluri sunt în partea de sud a litoralului, iar pentru că tocmai aţi vorbit de CFR, legătura cu sudul litoralului este foarte dificilă şi cu hotelurile din salba de staţiuni a Mangaliei. Din păcate, prin toate demersurile pe care le-am făcut nu am reuşit să mobilizăm puţin conducerea CFR-ului să dea sarcină celor care lucrează aici să amenajeze peroanele, să fie mai multe şi mai dese şi mai de bună calitate ramele CFR sau trenurile care ajung în sudul litoralului”, a mai zis preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

Ca să vii cu trenul de la Arad şi să ajungi la Mangalia trebuie să petreci mai bine de 15 ore.

„Din păcate, da. Şi n-aş vrea să folosesc vorbe mari, dar consider că este un sabotaj la adresa economiei”, a mai spus preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

„Deci acest program, "Litoralul pentru toţi", care se află la ediţia 43 va continua, este unul din modelele de bune practici pe care le aplicăm pentru a aduce turişti pe Litoral, scăzând foarte mult tarifele, dar trebuie să se preocupă şi ceilalţi care concură la un act de turism, respectiv cei care fac transporturi, respectiv autorităţile locale şi, bineînţeles, să înţeleagă şi cei care au restaurante şi beach baruri că nu trebuie să închidă plajele şi barurile de pe plajă la 1 septembrie, când numărul turiştilor scade”, a mai spus preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, conform Rador.

