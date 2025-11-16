Limba unei ţări europene, în pericol din cauza Inteligenţei Artificiale. Ar putea să dispară într-o generaţie

Este vorba despre Islanda, ţara insulară din Oceanul Atlantic, acolo unde Katrín Jakobsdóttir, fost premier, avertizează că limba engleză, dar şi creşterea numărului de utilizatori ai inteligenţei artificiale, pun în pericol limba islandeză.

Candidată la preşedinţie în 2024, după 7 ani petrecuţi în funcţia de premier, Jakobsdottir atrage atenţia asupra faptului că "Islanda trece prin schimbări radicale la nivel lingvistic. Tot mai mulţi oameni citesc şi vorbesc în engleză, iar numărul celor care fac asta în limba natală scade". Trendul, spune ea, este exacerbat de modul în care modelele lingvistice folosesc AI.

"Multe limbi dispar, iar o dată cu ele dispar şi valorile, dar şi mare parte dintre gânduri", a transmis ea, citată de The Guardian.

Conform datelor oficiale, doar aproximativ 350.000 de locuitori ai ţării mai vorbesc islandeză.

"Avem o limbă care este vorbită de foarte puţini oameni, aşa că simt o mare responsabilitate să încerc să o salvez, să o păstrez. Nu cred că facem suficient pentru asta. Tinerii din Islanda sunt înconjuraţi de materiale în engleză, pe social media, dar şi în alte medii", a mai spus ea.

Fostul prim-ministru spune că vrea ca Inteligenţa Artificială să fie folosită în limba islandeză. În acest sens, compania Anthropic a anunţat un parteneriat cu ministerul Educaţiei din Islanda pentru unul dintre primele proiecte pilot de educaţie prin IA. Parteneriatul le oferă profesorilor din Islanda acces la instrumente de inteligenţă artificială.

Ragnar Jonasson, autor, este de acord că limba islandeză este în pericol.

"Suntem la doar o generaţie distanţă de a pierde limba islandeză, din cauza acestor schimbări majore. Tinerii citesc mai mult în engleză, îşi iau informaţiile de pe internet, de pe telefoane, iar copiii din Islanda au început chiar să poarte conversaţii în limba engleză", a spus acesta.

"Am mai văzut lucrurile acestea în Islanda, când eram sub conducere daneză. Limba daneză a avut atunci o influenţă majoră asupra limbii islandeze. Poate avem nevoie de o mişcare mai puternică, poate e nevoie să explicăm mai bine de ce e important să salvăm limba islandeză. E ceva important şi despre asta ar trebui să vorbim aici. Soarta unei naţiuni poate fi decisă de modul în care ne tratăm limba, pentru că limba a format modul în care oamenii gândesc", a mai declarat Katrin Jakobsdottir.