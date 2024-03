Legiunile de partizani care au intrat în Rusia îndeamnă civilii din Belgorod și Kursk să se evacueze

Legiunea Libertate pentru Rusia, Corpul de Voluntari Ruși și Batalionul Siberian, partizani care operează în Ucraina, au cerut oficialilor locali să „anunțe imediat” evacuări în Kursk și Belgorod, două regiuni din teritoriul recunoscut internațional al Federației Ruse aflate la granița cu Ucraina, potrivit Sky News.

„Civilii nu ar trebui să sufere de pe urma războiului”, au spus grupurile într-o declarație comună postată pe canalul Telegram al Legiunii Libertate pentru Rusia.

Partizanii au descris regiunile de frontieră drept „zonă de luptă”.

Grupurile au declarat la începutul acestei săptămâni că au lansat cu succes incursiuni în Kursk și Belgorod, dar Rusia a susținut că a dejucat atacurile.

Forțele ruse au respins în cursul zilei de azi un alt atac al unor grupuri armate din Ucraina în regiunea Kursk.

O filmare apărută pe X arată doi soldați, posibil ceceni, care au lansat un apel din regiunea rusă Belgorod. Imaginile au fost postate pe pagina de X Bandera Fella.

„Abdul-Hakim Shishani și „Ansar” lansează un apel la arme din Belgorod: Lupta pentru libertatea Ceceniei escaladează! Veteranii îi îndeamnă pe musulmani să boicoteze alegerile lui Putin și să se pregătească pentru zile noi în Caucazul de Nord. Kadîrov va avea parte de surprize“, se arată în postare.

????Chechens are joining the liberation!

⚠️ Abdul-Hakim Shishani & ‘Ansar’ Issue a Call to Arms from Belgorod: The fight for Chechnya’s freedom escalates! Veterans urge Muslims to boycott Putin’s elections & brace for a new dawn in the North Caucasus. Surprises in store for… pic.twitter.com/SoJef6iBBp