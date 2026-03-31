Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Lege nouă pentru piața muncii: Blocul Național Sindical propune reguli clare pentru lucrătorii dependenți și PFA
Data actualizării: 10:42 31 Mar 2026 | Data publicării: 10:41 31 Mar 2026

Lege nouă pentru piața muncii: Blocul Național Sindical propune reguli clare pentru lucrătorii dependenți și PFA
Autor: Alexandra Curtache

Lege nouă pentru piața muncii: Blocul Național Sindical propune reguli clare pentru lucrătorii dependenți și PFA Lege nouă pentru piața muncii: Blocul Național Sindical propune reguli clare pentru lucrătorii dependenți și PFA

Blocul Național Sindical (BNS) lansează astăzi un proiect de lege considerat esențial pentru viitorul pieței muncii. Inițiativa vizează reglementarea clară a statutului juridic al lucrătorilor dependenți și independenți, pe fondul transformărilor accelerate din economie.

Proiectul vine într-un moment în care inversarea ciclului economic generează efecte directe asupra angajatorilor și angajaților: scăderea numărului de locuri de muncă, presiuni inflaționiste și reducerea siguranței sociale.

Sindicaliștii avertizează că, fără o intervenție legislativă rapidă, fenomenul muncii mascate și al evaziunii fiscale ar putea escalada.

Economia în recul schimbă regulile jocului

Potrivit BNS, încetinirea economiei produce dezechilibre majore: scade numărul angajatorilor, se reduc oportunitățile de angajare și crește incertitudinea pentru lucrători. În paralel, inflația afectează puterea de cumpărare, amplificând vulnerabilitatea populației active.

Formele alternative de muncă, precum activitatea prin microîntreprinderi sau PFA, care în perioade de creștere economică au stimulat consumul și veniturile bugetare, devin problematice în recesiune, mai ales atunci când maschează raporturi de muncă dependente.

Citește și: Cine trebuie sa emită factura pentru veniturile din drepturi de autor în 2026

Munca „independentă” care ascunde dependența economică

În perioade de contracție economică, aceste forme de organizare nu doar că își pierd eficiența, dar ajung să contribuie la sub-ocupare și la scăderea contribuțiilor la bugetul public. Mai mult, ele pot împinge o parte semnificativă a forței de muncă în zone gri ale economiei.

Sindicaliștii atrag atenția că, în lipsa unei reglementări clare, „optimizarea fiscală” riscă să fie înlocuită de evaziune fiscală, cu efecte directe:

  • scăderea veniturilor la bugetul de stat;
  • creșterea migrației forței de muncă către alte piețe sau către munca nefiscalizată;
  • diminuarea protecției sociale pentru lucrători.

Ce aduce nou proiectul de lege

Proiectul propus de BNS introduce o serie de măsuri menite să clarifice și să echilibreze piața muncii:

  • criterii clare pentru delimitarea muncii dependente de cea independentă;
  • recunoașterea dependenței economice și organizaționale;
  • crearea unei noi categorii juridice: contractorul dependent economic;
  • acordarea de drepturi similare salariaților pentru această categorie;
  • întărirea rolului autorităților în stabilirea naturii reale a raporturilor de muncă.

Prin aceste prevederi, inițiativa urmărește să elimine practicile prin care contractele independente sunt folosite pentru a evita obligațiile legale ale angajatorilor.

Spre un echilibru între flexibilitate și protecție

Reprezentanții BNS susțin că adoptarea legii ar contribui la creșterea transparenței și predictibilității în relațiile de muncă. Totodată, ar oferi protecție reală persoanelor aflate în situații de dependență economică, fără a elimina flexibilitatea necesară mediului de afaceri.

Proiectul este aliniat la principiile modelului social european și vine într-un moment critic, în care menținerea echilibrului pe piața muncii devine esențială pentru stabilitatea economică și socială.

Studiul de fundamentare și proiectul de lege au fost publicate pe site-ul oficial al Blocul Național Sindical, sub titlul „Statutul juridic al lucrătorilor dependenți și independenți”, fiind disponibile pentru consultare publică.

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 25 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 29 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 46 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 51 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 6 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close