Lege nouă pentru piața muncii: Blocul Național Sindical propune reguli clare pentru lucrătorii dependenți și PFA

Blocul Național Sindical (BNS) lansează astăzi un proiect de lege considerat esențial pentru viitorul pieței muncii. Inițiativa vizează reglementarea clară a statutului juridic al lucrătorilor dependenți și independenți, pe fondul transformărilor accelerate din economie.
Proiectul vine într-un moment în care inversarea ciclului economic generează efecte directe asupra angajatorilor și angajaților: scăderea numărului de locuri de muncă, presiuni inflaționiste și reducerea siguranței sociale.
Sindicaliștii avertizează că, fără o intervenție legislativă rapidă, fenomenul muncii mascate și al evaziunii fiscale ar putea escalada.
Potrivit BNS, încetinirea economiei produce dezechilibre majore: scade numărul angajatorilor, se reduc oportunitățile de angajare și crește incertitudinea pentru lucrători. În paralel, inflația afectează puterea de cumpărare, amplificând vulnerabilitatea populației active.
Formele alternative de muncă, precum activitatea prin microîntreprinderi sau PFA, care în perioade de creștere economică au stimulat consumul și veniturile bugetare, devin problematice în recesiune, mai ales atunci când maschează raporturi de muncă dependente.
În perioade de contracție economică, aceste forme de organizare nu doar că își pierd eficiența, dar ajung să contribuie la sub-ocupare și la scăderea contribuțiilor la bugetul public. Mai mult, ele pot împinge o parte semnificativă a forței de muncă în zone gri ale economiei.
Sindicaliștii atrag atenția că, în lipsa unei reglementări clare, „optimizarea fiscală” riscă să fie înlocuită de evaziune fiscală, cu efecte directe:
Proiectul propus de BNS introduce o serie de măsuri menite să clarifice și să echilibreze piața muncii:
Prin aceste prevederi, inițiativa urmărește să elimine practicile prin care contractele independente sunt folosite pentru a evita obligațiile legale ale angajatorilor.
Reprezentanții BNS susțin că adoptarea legii ar contribui la creșterea transparenței și predictibilității în relațiile de muncă. Totodată, ar oferi protecție reală persoanelor aflate în situații de dependență economică, fără a elimina flexibilitatea necesară mediului de afaceri.
Proiectul este aliniat la principiile modelului social european și vine într-un moment critic, în care menținerea echilibrului pe piața muncii devine esențială pentru stabilitatea economică și socială.
Studiul de fundamentare și proiectul de lege au fost publicate pe site-ul oficial al Blocul Național Sindical, sub titlul „Statutul juridic al lucrătorilor dependenți și independenți”, fiind disponibile pentru consultare publică.
