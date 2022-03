Lavrov, durul de la Kremlin, își ține familia într-o vilișoară de 4 milioane de lire în UK

Acesta a spus că mișcările au drept scop „închiderea industriilor vitale care alimentează mașina de război a lui Putin”, potrivit publicației Aljazeera.

Eugene Shvidler, un oligarh despre care se spune că are „legături strânse de afaceri” cu proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici și Polina Kovaleva, fiica vitregă a ministrului rus de externe Serghei Lavrov, se numără printre persoanele vizate.

Secretarul de Externe Liz Truss a anunțat 65 de noi sancțiuni rusești astăzi (joi, 24 martie) împotriva unor industrii și persoane strategice cheie. Regatul Unit a sancționat până acum peste 1.000 de persoane și întreprinderi rusești.

„Acești oligarhi, afaceriști și mercenari sunt complici. Sancțiunile asupra economiei ruse nu vor înceta atâta timp cât ofensiva Moscovei continuă. Putin nu ar trebui să se facă iluzii – suntem uniți cu aliații noștri și vom continua să stpunem presiune asupra economiei ruse pentru a ne asigura că invazia va eșua în Ucraina”, a declarat Secretarul de Externe, Liz Truss.

SANCTIONED: Today the UK has imposed 65 new Russian sanctions, cutting off vital industries fuelling Putin's war machine.



Those targeted include:

Russian banks

Oligarchs

Defence companies

Russian Railways



