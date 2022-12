Laurențiu Duță, apariție rară alături de soția sa. Elena Gheorghe: Ești la fel de frumoasă de când te știu

Laurențiu Duță a spus că formează un cuplu cu partenera lui de viață încă de când erau amândoi doar niște elevi de liceu.

Zilele trecute, când Ianula, soția sa, și-a sărbătorit ziua de naștere, Laurențiu Duță a publicat o fotografie pe contul lui de Instagram, alături de un mesaj.

„La mulți ani, soției mele Ianula! De o viață împreună”, a scris Laurențiu Duță pe Instagram.

„La mulți ani, Ianula! Ești neschimbată, la fel de frumoasă de când te știu”, a scris și artista Elena Gheorghe.

Foto Instagram / Laurențiu Duță

Laurențiu Duță s-a născut în data de 4 mai 1976, la Năvodari, județul Constanța. Este cântăreț și compozitor și a fost unul dintre fondatorii trupei Trei Sud Est, alături de Viorel Șipoș și Mihai Budeanu. A fost și principalul compozitor al celor 12 albume lansate de formație. În anul 2006, s-a căsătorit cu Ianula. Cei doi au împreună o fiică pe nume Lorena.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a, a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea în secret mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mica vedetă a şcolii. Cântam cu chitara şi câştigasem Festivalul Cântarea României”, a povestit Laurenţiu Duţă în trecut pentru Antena Stars.

„Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a mai povestit Laurențiu Duță.

