Laurențiu Botin, din culisele Realitatea Plus. De ce vin politicienii la TV: Ei sunt comunicatori, nu îi mai sar ăia

Laurenţiu Botin, jurnalist şi realizator de emisiuni la Realitatea Plus, a povestit în exclusivitate pentru DC NEWS cum își începe fiecare zi de muncă.

"Încep ziua de lucru de la cafea de dimineață. Deci eu sunt fan cafea, beau foarte multă cafea și sunt mereu conectat pe știri, să văd ce se întâmplă pentru că îmi și găsesc niște lucruri pe care aș vrea să le fac în emisiune. Asta fac cam toată ziua. În timpul zilei îmi fac treburile mele, iar la 17:00 avem ședință pentru emisiune. Vedem ce subiecte abordăm. Bine, acum trebuie să recunosc că eu fiind Prima donna, vedeta, am în spate echipa care muncește. Pune, buchisește, lipește, așează. Eu am datoria să știu despre asta, să știu cum să le pun în operă. Am niște meciuri amicale cu colegii mei. Că ei spun că acum facem stânga, iar ei când spun că face stânga eu spun că face dreapta și tot așa. Sunt mereu conectat.", a mărturisit Laurențiu Botin, în exclusivitate pentru DC NEWS.

VEZI Laurenţiu Botin, drumul de la handbalist la jurnalist: Am venit în ţară în depresie. Nu aveam dicţie, nimic, eram praf!

De ce vin politicienii la TV?

"De ce vin invitații? Deci eu, să zicem, sunt om politic, știu că acolo voi fi certat, făcut de râs, dat în vileag. De ce aș veni?", l-a întrebat jurnalistul Val Vîlcu pe Laurențiu Botin.

"E haioasă chestia asta, îmi place de numai pot. Bună întrebare, foarte bună întrebare. Știi de ce vin? Pentru că costă mult mai puțin sau deloc față de cât ar încerca ei să își facă imagine și notorietate. Deci nu le vede nimeni fața dacă își tipăresc milioane de afișe sau dacă bagă pe Facebook poze și postări, nimic, zero. Dar când te duci la o televiziune și te văd sute de mii de oameni, măcar ăla îți asociază fața, după aceea îți învață numele și dacă ai și capacitatea să spui ceva, rămâi cumva în mentalul colectiv. Dar știi de ce vin ei la televiziune? Ei vin ca să nu poată fi săriți în partid pentru că ei sunt comunicatori. Ei apar, ei deja au o creștere de notorietate, de vizibilitate și nu îi mai sar ăia din partid.", a răspuns Laurențiu Botin.

VEZI Laurenţiu Botin, fază tare cu Nicuşor Dan: L-am urcat pe pereţi. Eu întrebam de brânză, el răspundea de lalea