Laurenţiu Botin, drumul de la handbalist la jurnalist: Am venit în ţară în depresie. Nu aveam dicţie, nimic, eram praf!

„Care a fost traseul, cum ai ajuns la Realitatea Plus, pornind de la prima zi de muncă”, a întrebat Val Vâlcu.

„E o poveste...Cum am ajuns eu în presă? Foarte interesant. Am avut oportunitatea să joc handbal în Belgia la un club de prima liga, undeva la un club situat într-un oraș precum Constanța, pe malul mării, Ostende se cheamă. La un moment dat, din nefericire, a trebuit să mă întorc din cauza unei accidentări.

Clubul era situat într-o stațiune într-un orășel cum era Eforie Nord, se chema Middelkerke", a declarat Laurenţiu Botin.

Primii pași în radio

"Și vin în țară, cumva într-o depresie, că ți se schimbă viața când nu mai poți să faci sport de performanță. Eu sunt din Bacău. Se deschisese la noi un radio, Alfa se chema. Radio, îți dai seama și era în FM, culmea. Începuse lumea să își cumpere aparate să prindă în FM. Și ascultam toată ziua radio și aud acolo despre un concurs de angajare de DJ. Menționez că aveam părul lung și eram puțin rocker. Mă duc și eu la concurs. Nu aveam dicție, nu aveam nimic, eram praf. am avut surpriza să văd câteva sute de oameni, era o vrajă, era o chestie. Aveam un medalion cu Guns`n`Roses, venisem de la un concert și unul din ăștia din comisia de la radio, rocker și el - măi, tu ești metalist? Eu - da, deşi nu eram din ăla să dau cu capul de pereți, dar îmi place.

Și m-au luat! Am ajuns să fac școală și să mixez pe un mizer din ăla mare, rusesc, Sonor, dacă ții minte. Un deck cu 2 intrări cu casetă și un CD și mixam piese, nopți întregi. De la 9 seara, până la 6 dimineața. Apoi, în 8 luni am ajuns să fac matinalul postului", a mai povestit Botin.

Televiziunea, o pasiune

"Exista Antena și apăruse Pro Tv. Era (n.r. - noua televiziune) mult mai bine utilată decât ceea ce însemna Antena lui Voiculescu. Face ăsta o televiziune, bani, erau dintr-o parte, era pe atunci PSD-ul sau cum se chema, era o chestie de genul ăsta, Hrebenciuc scotea zorii capitalismului și le-a plăcut de mine că mă auzeau la radio și zice - hai și aici la televizor. Foarte mulți bani mi-au dat atunci, foarte mulți bani pentru nivelul ăla. Și am luat meseria de jos, la televiziune de data asta. Reporter! Și aleargă zi de zi, până apare Antena, care voia corespondenți în zona Moldovei, pe zonele istorice. Mă găsește nu știu care de la Antenă.

După aia, mi-a venit mie în cap să fac afaceri și m-am dus să iau licențe aici la București, m-am combinat cu unii, am crescut niște posturi de radio, pe care le-am făcut mai apoi ăstora de la București, de și-au luat licențe locale, ca să își ducă. Asta a fost, destul de tumultos.

Totul în timp ce am făcut televiziune, care mi-a plăcut enorm de mult și eram la Realitatea, în timpul când era o singură Realitatea și au fost inundațiile acelea din 2005, dacă mai ții minte. Și au trimis un car de reportaj, eram acolo cu tot carul de reportaj, am rămas între ape o noapte întreagă, nu știam dacă trăim, dacă murim. Și apoi am venit la București și am venit la casierie, unde am primit o primă de 1.000 de lei. Am ajuns la București, unde știam că pot, pentru că am bagaj, dar mi-am dat seama că nu am loc, din cauza pupezelor, a aranjamentelor. M-am zbătut 8 luni, până când un producător de la B1 mi-a oferit posibilitatea să fac o emisiune de o oră de agricultură. M-am apucat să fac, da habar nu aveam”, a povestit Laurențiu Botin.

