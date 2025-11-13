€ 5.0839
Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Semnificație și tradiții pe 14 noiembrie
Data actualizării: 21:26 13 Noi 2025 | Data publicării: 20:25 13 Noi 2025

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Semnificație și tradiții pe 14 noiembrie
Autor: Andrei Itu

nuga-cu-fistic_75218700 Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Semnificație și tradiții pe 14 noiembrie // Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Postul Crăciunului începe vineri, 14 noiembrie. Cu o zi înainte, este Lăsatul secului.

Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului are mai multe semnificații și tradiții. Dar ce este Lăsatul secului?

Ce semnificație are Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 

Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului este o tradiție creștină ce marchează ultima zi în care se mănâncă ”de dulce”, respectiv joi, 13 noiembrie. Lăsatul de dulce înseamnă renunțarea la produse de origine animală, respectiv carne, ouă, brânză, lapte etc. înainte de începerea postului.

”Lăsatul secului” înseamnă, literalmente, „renunțarea la mâncărurile de dulce”. Mai mult, este începutul unei perioade de curățire trupească și sufletească. După această zi, credincioșii intră în Postul Crăciunului. 

Postul Crăciunului durează 40 de zile, respectiv din 15 noiembrie până pe 24 decembrie.

Tradiții de Lăsatul Secului 

În seara de Lăsatul secului, familiile se adună la masă și servesc preparate tradiționale, ca un fel de ”ultim ospăț” înainte de post.

În unele zone ale României, se păstrează obiceiuri populare precum „petrecerile de lăsatul secului”, dansuri sau jocuri. Astfel, s-ar simboliza despărțirea de mâncărurile de dulce și de distracțiile lumești. Totodată, oamenii se iartă unii pe alții, pentru a intra curați sufletește în post.

Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului este ziua care pregătește trecerea de la viața ”de dulce” la perioada de post și rugăciune ce duce către sărbătoarea Nașterii Domnului.

Superstițiile zilei de 14 noiembrie

Ziua de 14 noiembrie este asociată în tradiția populară, nu a bisericii, cu mai multe superstiții legate de sănătate și prosperitate. Oamenii credeau că această zi poate influența mersul lucrurilor până la sfârșitul lunii. Astfel, anumite obiceiuri erau respectate cu strictețe.

De exemplu, dacă pe 14 noiembrie cerul este senin, se spune că iarna va fi blândă și lipsită de ninsori grele.

Vânturile puternice sau ploaia în această zi erau considerate semne că recoltele din anul următor vor fi slabe.

De asemenea, potrivit tradițiilor din popor, se credea că dacă bei apă dimineața pe nemâncate, vei fi ferit de boli tot restul lunii.

Cine suferă de dureri sau indispoziții pe 14 noiembrie trebuia să evite eforturile fizice mari, pentru că acestea ar fi amplificat problemele de sănătate.

Muncile importante se amânau, iar seara era rezervată rugăciunii și reflecției. Se recomandă fapte bune și gesturi de ajutor pentru cei nevoiași, deoarece acestea aduc belșug și protecție spirituală.

Citește și - A început Postul Crăciunului. Pr. Dan Damaschin, îndemn: Să luăm aminte la adevărata semnificație!

lasatul secului
postul craciunului
traditii
