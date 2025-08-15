La BIAS 2025, îți poți învinge frica de zbor. Totul e gratuit

Compania TAROM, în parteneriat cu FricaDeZbor.ro și Asociația Iubim Aviația, organizează anul acesta la BIAS 2025, în premieră pentru public, ateliere gratuite dedicate persoanelor care se tem să zboare.

Frica de zbor, cunoscută sub numele de aviofobie, aerofobie, aviatofobie sau pteromecanofobie, poate fi definită ca frica de a urca în avion, frica de a zbura cu avionul, de turbulențe, înălțime, piederea controlului. Acest tip de anxietate apare în special după vârsta de 30 de ani și, prin asumarea acestei stări, informare, conștientizarea etapelor aferente unei zbor și alte metode puse la punct de experți este una dintre anxietățile care pot fi controlate.

TAROM, compania națională de transport aerian, împreună cu partenerii săi, își asumă un rol activ în educarea și informarea publicului despre aviație. Având în vedere că 1 din 4 români se confruntă cu o formă de anxietate legată de zbor, o problemă care, de multe ori, le limitează posibilitatea de a călători rapid și confortabil, fie pentru situații urgente, fie pentru relaxare, TAROM își propune să fie parte din soluție.

Astfel, în perioada 29–31 August 2025, la standul TAROM din cadrul Bucharest International Air Show& General Aviation Exhibition 2025 (BIAS 2025), vizitatorii vor putea participa la sesiunile interactive „Te temi de zbor?! Hai să schimbăm asta la BIAS 2025!” – o serie de ateliere organizate în regim gratuit, menite să diminueze această anxietate.

La Atelierele „Te temi de zbor?! Hai să schimbăm asta la BIAS 2025!”, participanți vor beneficia de: Discuții directe cu specialiști în aviație civilă: piloți, însoțitori de bord, ingineri de aviație; Explicații clare despre siguranța zborului, cum funcționează aeronavele și cum se gestionează situațiile neprevăzute; Sfaturi practice pentru reducerea anxietății la decolare și în timpul turbulențelor, bazate pe informații tehnice; Răspunsuri la întrebările care te macină sau pe care nu ai avut curaj să le adresezi niciodată personalului de cabină.



“Pentru noi, experiența pasagerului începe cu mult timp înainte să pășească la bord. De aceea, anul acesta, la standul TAROM, ne-am propus să aducem sprijin real, informații clare și interacțiune directă cu profesioniștii noștri - piloți, însoțitori de bord, ingineri de aviație. Aviofobia afectează prea mulți oameni care au nevoie să zboare, de aceea devenim parte din soluție și dorim să aducem informații utile despre ce înseamnă pregătirea unui zbor, astfel încât fiecare participant la atelierele de la BIAS să descopere cât de sigur este să zbori astăzi”, a declarat Costin Iordache – Director General TAROM. “Pentru că aviația este un domeniu greu accesibil, ne propunem să îl demistificăm pentru publicul larg și să oferim informațiile menite să contribuie la relaxarea aviofobilor și la călătorii aeriene mai liniștite, pe viitor”, adaugă Sebastian Radu, fondator al proiectului și Președinte Asociația Iubim Aviația.

Program ateliere: 29, 30 și 31 August 2025

Ora: 10:00 – 11:00 | 12:00 – 13:00 | 15:00 – 16:00 | 17:00 – 18:00

Locație: Standul TAROM, Aeroport Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu, în cadrul BIAS 2025

Locuri limitate: 20 participanți / atelier

Înscrieri: https://www.fricadezbor.ro/seminar-bias2025/

Dată limită înscrieri: 25 August 2025

De ce să participi? 1 din 4 români are o formă de anxietate legată de zbor

Ai acces direct la informații reale și specialiști cu mii de ore de zbor la activ

Din 2017, FricaDeZbor.ro a ajutat peste 800 de pasageri să zboare mai liniștiți



Înscriere:

Completează formularul online: https://www.fricadezbor.ro/seminar-bias2025/ sau contactează echipa la 0761.395.797. Locurile se ocupă în ordinea înscrierilor.

