Rusia a anunțat noi condiții pentru o posibilă reluare a negocierilor directe cu Ucraina. Joi, ministrul rus de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat că semnarea eventualelor acorduri depinde de rezolvarea prealabilă a problemei legitimității semnatarului din partea ucraineană.

„Președintele nostru a spus în repetate rânduri că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski, cu condiția ca toate problemele care necesită examinare la cel mai înalt nivel să fie bine analizate, iar experții și miniștrii să pregătească recomandările corespunzătoare. Și, desigur, cu înțelegerea că, atunci când și dacă — sper că atunci — se va ajunge la semnarea viitoarelor acorduri, va fi rezolvată problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea Ucrainei”, a declarat Lavrov, făcând referire la Volodimir Zelenski scrie Interfax.

Rușii vor ca Zelenski să își anuleze decretul emis acum trei ani

El a amintit că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu a anulat încă decretul său emis acum trei ani, prin care se interzicea explicit să poarte negocieri cu președintele rus Vladimir Putin. Și în mod evident, activitatea sa în legătură cu organizarea summit-ului cu liderul rus are scopul de a arăta presupusa sa atitudine constructivă față de procesele de reglementare, în timp ce, de fapt, substituie munca serioasă, dificilă și grea de coordonare a principiilor unei soluționări durabile a crizei, înlocuind-o cu astfel de efecte (...), temându-se că atenția asupra sa va scădea, așa cum se întâmplă deja”, a spus Lavrov.

Declarațiile evidențiază că Moscova ridică condiții suplimentare înainte de a se angaja formal într-un dialog cu Kievul. Acest lucru sugerează că o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea fi precedată de o perioadă extinsă de negocieri preliminare.

