€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:56 09 Oct 2025

Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin
Autor: Andreea Deaconescu

Azerbaijan Airlines FOTO: Agerpres
 

Putin admite implicarea Rusiei în prăbușirea unui avion azer în 2024, tragedie care a provocat moartea a 38 de persoane.

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a declarat joi omologului său azer Ilaham Aliev că două rachete antiaeriene ruseşti au explodat la câţiva metri de avionul de linie al Azerbaijan Airlines prăbuşit în decembrie 2024, după ce drone ucrainene pătrunseseră în spaţiul aerian al Rusiei, şi a promis despăgubiri pentru cei afectaţi, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Imagini video transmise joi îi arată pe Putin şi Aliev strângându-şi mâinile şi zâmbind înaintea întrevederii pe care au avut-o la Duşanbe, în Tadjikistan, şi în care liderul rus a vorbit despre prăbuşirea avionului.

Zborul J2-8243 de pe ruta Baku-Groznâi, capitala republicii Cecenia din Caucazul rus, s-a prăbuşit pe 25 decembrie în apropiere de Aktau, în Kazahstan, după ce încercase iniţial să aterizeze la destinaţie, dar a fost redirecţionat de pe traseul din sudul Rusiei, unde erau raportate atacuri ucrainene cu drone asupra mai multor ţinte.

Tragedia, în care au murit 38 de persoane, a provocat o tensionare a relaţiile dintre Rusia şi Azerbaidjan.

 

Liderul rus recunoaște implicarea sistemului antiaerian în tragedia din decembrie 2024

Anul trecut, Putin a emis scuze publice către Aliev pentru ceea ce Kremlinul a numit un "incident tragic" în care avionul s-a prăbuşit după ce apărarea antiaeriană rusă a fost desfăşurată împotriva unor drone ucrainene.

Joi, Putin a mers mai şi departe. "Desigur, tot ceea ce trebuie făcut în astfel de cazuri tragice va fi făcut de către partea rusă în ce priveşte despăgubirea şi va fi dată o evaluare juridică a tuturor aspectelor oficiale", i-a spus Putin omologului azer.

"Este datoria noastră, repet încă o dată ... să dăm o evaluare obiectivă a tot ceea ce s-a întâmplat şi să identificăm cauzele adevărate", a afirmat el.

Preşedintele rus a explicat că apărarea antiaeriană era în acţiune în ziua tragediei din cauza prezenţei unor drone ucrainene deasupra oraşului Groznâi.

"Cele două rachete (ruseşti) care au fost trase nu au lovit direct avionul (...), însă au explodat, poate prin autodistrugere, la câţiva metri, circa 10 metri", a declarat Putin în întâlnirea cu Aliev la Duşanbe.

"De aceea s-a produs distrugerea, nu de către elemente de luptă, ci mai degrabă de către fragmente de rachete", a adăugat el.

Ilham Aliev i-a mulţumit lui Vladimir Putin pentru că "urmăreşte personal acest caz", şi a salutat "evoluţia pozitivă" a relaţiilor dintre Moscova şi Baku.

Avionul Embraer a zburat de la Baku spre Groznâi, în Cecenia, unde s-a produs incidentul, după care a mai zburat, avariat, încă 450 km peste Marea Caspică şi s-a prăbuşit în vestul Kazahstanului. Din cele 67 de persoane aflate la bord, 38 şi-au pierdut viaţa.

Aliev a fost furios din cauza prăbuşirii avionului şi a criticat public reacţiile iniţiale ale Moscovei, despre care a spus că încercau să acopere cauza incidentului.

Relaţiile dintre Rusia şi Azerbaidjan au cunoscut ulterior o răcire.

Autorităţile azere au închis birourile unei media de stat ruse în Azerbaidjan şi au procedat la arestarea unor cetăţeni ruşi.

Rusia, la rândul ei, a procedat la arestări în rândul diasporei azere.

Întâlnirea de joi de la Duşanbe este prima dintre Putin şi Aliev de la producerea dramei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
De noaptea minții! Cu cine a ajuns să se compare Cărtărescu după ce a ratat iar Premiul Nobel / foto în articol
Publicat acum 27 minute
Avertizare de avalanșă în Carpați: Stratul de zăpadă depășește 80 de centimetri în zonele înalte
Publicat acum 58 minute
Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Imaginile zilei cu Rubio care îi palmează lui Trump un bilețel. Ce scria pe hârtie / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close