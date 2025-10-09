Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a declarat joi omologului său azer Ilaham Aliev că două rachete antiaeriene ruseşti au explodat la câţiva metri de avionul de linie al Azerbaijan Airlines prăbuşit în decembrie 2024, după ce drone ucrainene pătrunseseră în spaţiul aerian al Rusiei, şi a promis despăgubiri pentru cei afectaţi, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Imagini video transmise joi îi arată pe Putin şi Aliev strângându-şi mâinile şi zâmbind înaintea întrevederii pe care au avut-o la Duşanbe, în Tadjikistan, şi în care liderul rus a vorbit despre prăbuşirea avionului.

Zborul J2-8243 de pe ruta Baku-Groznâi, capitala republicii Cecenia din Caucazul rus, s-a prăbuşit pe 25 decembrie în apropiere de Aktau, în Kazahstan, după ce încercase iniţial să aterizeze la destinaţie, dar a fost redirecţionat de pe traseul din sudul Rusiei, unde erau raportate atacuri ucrainene cu drone asupra mai multor ţinte.

Tragedia, în care au murit 38 de persoane, a provocat o tensionare a relaţiile dintre Rusia şi Azerbaidjan.

Liderul rus recunoaște implicarea sistemului antiaerian în tragedia din decembrie 2024

Anul trecut, Putin a emis scuze publice către Aliev pentru ceea ce Kremlinul a numit un "incident tragic" în care avionul s-a prăbuşit după ce apărarea antiaeriană rusă a fost desfăşurată împotriva unor drone ucrainene.

Joi, Putin a mers mai şi departe. "Desigur, tot ceea ce trebuie făcut în astfel de cazuri tragice va fi făcut de către partea rusă în ce priveşte despăgubirea şi va fi dată o evaluare juridică a tuturor aspectelor oficiale", i-a spus Putin omologului azer.

"Este datoria noastră, repet încă o dată ... să dăm o evaluare obiectivă a tot ceea ce s-a întâmplat şi să identificăm cauzele adevărate", a afirmat el.

Preşedintele rus a explicat că apărarea antiaeriană era în acţiune în ziua tragediei din cauza prezenţei unor drone ucrainene deasupra oraşului Groznâi.

"Cele două rachete (ruseşti) care au fost trase nu au lovit direct avionul (...), însă au explodat, poate prin autodistrugere, la câţiva metri, circa 10 metri", a declarat Putin în întâlnirea cu Aliev la Duşanbe.

"De aceea s-a produs distrugerea, nu de către elemente de luptă, ci mai degrabă de către fragmente de rachete", a adăugat el.

Ilham Aliev i-a mulţumit lui Vladimir Putin pentru că "urmăreşte personal acest caz", şi a salutat "evoluţia pozitivă" a relaţiilor dintre Moscova şi Baku.

Avionul Embraer a zburat de la Baku spre Groznâi, în Cecenia, unde s-a produs incidentul, după care a mai zburat, avariat, încă 450 km peste Marea Caspică şi s-a prăbuşit în vestul Kazahstanului. Din cele 67 de persoane aflate la bord, 38 şi-au pierdut viaţa.

Aliev a fost furios din cauza prăbuşirii avionului şi a criticat public reacţiile iniţiale ale Moscovei, despre care a spus că încercau să acopere cauza incidentului.

Relaţiile dintre Rusia şi Azerbaidjan au cunoscut ulterior o răcire.

Autorităţile azere au închis birourile unei media de stat ruse în Azerbaidjan şi au procedat la arestarea unor cetăţeni ruşi.

Rusia, la rândul ei, a procedat la arestări în rândul diasporei azere.

Întâlnirea de joi de la Duşanbe este prima dintre Putin şi Aliev de la producerea dramei.