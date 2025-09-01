Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă

CITEȘTE ȘI - Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el

Cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei, a transmis un mesaj în care a evidențiat necesitatea consolidării UE și NATO în fața neoimperialismului Federației Ruse.

„Ne confruntăm cu mari provocări în fața neoimperialismului Federației Ruse post-sovietice. Ne confruntăm cu sarcinile construirii UE și NATO. Le urmărim împreună cu partenerul și vecinul nostru comercial - Germania. Cu autorii celui de-al Doilea Război Mondial, care, mână în mână cu sovieticii, au provocat izbucnirea acestuia“, a spus Nawrocki.

El nu a uitat însă și de despăgubirile de război pe care Germania le datorează Poloniei, ca urmare distrugerilor și pierderilor provocate de invazia nazistă și ocupația germană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939–1945).

„Pentru a construi parteneriate cu vecinul nostru occidental bazate pe fundamentele adevărului și ale bunelor relații, trebuie să rezolvăm în sfârșit problema reparațiilor, pe care, în calitate de președinte al Republicii Polone, o cer fără echivoc pentru binele comun. Pentru viitorul nostru. Reparațiile nu vor fi o alternativă la amnezia istorică, dar Polonia, ca stat de primă linie, are nevoie de dreptate, adevăr și relații clare cu Germania, dar are nevoie și de reparații din partea statului german“, a transmis, luni dimineață, președintele Karol Nawrocki. De curând, Nawrocki a vorbit de o sumă de aproximativ 1,3 trilioane de euro.

Nawrocki a ridicat încă din campania electorală problema despăgubirilor de război uriașe pe care le va cere Germaniei dacă va ajunge să ocupe funcția de președinte al Poloniei.

