Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el

Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei, l-a atacat duminică pe fostul șef de stat Lech Walesa.

Președintele a participat la comemorarea a 45 de ani de la semnarea acordurilor din august. Evenimente separate au fost organizate de oraș și de Centrul European Solidaritatea, iar altele de către sindicatul NSZZ „Solidarność”, cu participarea lui Karol Nawrocki, a fostului președinte Andrzej Duda, a delegațiilor sindicale din toată țara și a foștilor activiști ai opoziției, scrie polsatnews.

Președintele Poloniei l-a atacat pe fostul șef de stat și lider al Solidarității Lech Wałęsa

Președintele a mulțumit principalilor activiști ai Solidarității, evocând memoria fondatorilor săi, dar a lansat și un atac la adresa fostului președinte Lech Walesa.

„Această istorie îl include și pe președintele Solidarității, Lech Wałęsa, pe care nu-l putem uita, ca să nu cedăm amneziei istorice. El a fost președintele Solidarității. Dar nimeni nu ne va interzice să descriem și să spunem cu sinceritate adevărul despre cine a fost Lech Wałęsa, iar pentru asta îi mulțumesc lui Sławomir Cenckiewicz”, a declarat președintele Karol Nawrocki în timpul unei reuniuni ceremoniale a Consiliului Regional Gdańsk al sindicatului NSZZ „Solidarność”.

Istoricul Sławomir Cenckiewicz, șeful Biroului Securității Naționale din cadrul Cancelariei Președintelui, a dezvăluit presupusele minciuni și manipulări ale lui Lech Wałęsa cu privire la trecutul său, colaborarea cu Securitatea statului comunist (SB) și atitudinea față de opoziție și societate. Pe această temă s-a purtat un proces de lungă durată, care s-a încheiat cu o hotărâre favorabilă lui Cenckiewicz.

