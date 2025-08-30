Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial, anunță Administrația Prezidențială de la Chișinău.

Cei doi șefi de stat au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre Republica Moldova și Polonia și să aprofundeze legăturile economice, prin stimularea investițiilor, creșterea schimburilor comerciale și crearea de noi oportunități pentru mediul de afaceri din ambele țări.

Discuția a vizat și parcursul european al Republicii Moldova. Polonia este un susținător ferm al avansării țării noastre pe calea aderării la Uniunea Europeană. În acest context, a fost subliniată importanța integrității alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a contracarării interferențelor străine.

Totodată, agenda convorbirii a inclus aspecte legate de securitatea regională, având în vedere războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ambele părți au convenit să intensifice cooperarea pentru menținerea stabilității, readucerea păcii în regiune și sporirea rezilienței în fața provocărilor externe.

