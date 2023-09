Jumătate dintre localitățile din Olt nu au canalizare și 87% nu au gaze. Prefectul Mario De Mezzo trage un semnal de alarmă

Aproximativ 70.000 de persoane din judeţul Olt nu au acces la sisteme publice de apă în condiţiile în care 25% dintre localităţile din judeţ nu sunt conectate la sistemul public de apă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, prefectul Mario De Mezzo.

Totodată, prefectul a menţionat că 46 de localităţi din judeţ nu au sisteme funcţionale de canalizare şi 87% dintre localităţi nu sunt conectate la reţea de gaze naturale.

'Pot să vă spun că în anul 2023, 25% dintre localităţile din judeţ nu sunt conectate la sistemul public de apă, 70.353 de persoane nu au acces la apă. La canalizare - 46 de comune au zero canalizare, nu sunt conectate la sistemele canalizare. (...) Avem în judeţul Olt 70.300 de oameni care nu au acces la apă curentă şi 46 de comune din 112 care au zero canalizare. (...) La gaze naturale, la nivelul judeţului Olt, 15 din 112 localităţi au gaze naturale.

Asta înseamnă că 87% din judeţ nu are gaze, 87%. Din cele 15 care sunt conectate la gaze, şapte sunt în mediul urban şi opt în mediul rural. Aceasta este imaginea judeţului Olt a anului 2023, cu 17% din populaţia judeţului care are zero acces la apă, 70.000 de oameni, cu 46 de comune care au zero canalizare şi cu 87% din localităţile judeţ care nu au gaze deloc. Cu siguranţă, în strategia de dezvoltare a judeţului aceste lucruri ar trebui ştiute şi remediate', a declarat Mario De Mezzo.

Prefectul a afirmat că prin prezentarea acestor date trage un semnal de alarmă pentru cetăţeni şi autorităţi, în vederea remedierii situaţiei.

'Eu doar prezint datele, eu nu fac judecăţi de valoare, nu emit verdicte, doar prezint datele şi trag semnale de alarmă atât pentru locuitorii municipiului Slatina şi ai judeţului Olt, cât şi pentru autorităţile locale care poate ştiu, poate nu ştiu aceste cifre', a punctat Mario De Mezzo.

El a mai menţionat că situaţia prezentată a reieşit din informaţiile transmise de primăriile din judeţ, la solicitarea Instituţiei Prefectului, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News