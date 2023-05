Jose Mourinho, dorit de PSG în locul lui Christophe Galtier

Clubul de fotbal Paris Saint-Germain îl ia în considerare pe portughezul Jose Mourinho actualul antrenor al echipei AS Roma, pentru înlocuirea lui Christophe Galtier, potrivit RMC Sport, transmite DPA.



Anturajul lui Mourinho a negat orice negocieri directe, dar consilierul lui PSG, Luis Campos, a discutat cu agentul tehnicianului lusitan, Jorge Mendes.



Campos consideră că Mourinho, dublu câştigător al Ligii Campionilor, cu FC Porto şi Inter Milano, este candidatul perfect pentru a o conduce pe PSG.



Este puţin probabil ca mandatul lui Galtier să continue pe banca echipei pariziene, după eliminările premature din Liga Campionilor şi Cupa Franţei.



Mourinho are contract cu AS Roma până în 2024, anul trecut a condus echipa giallorossa la câştigarea Europa Conference League, iar în acest sezon se află în semifinalele Europa League.



Roma va juca joi prima manşă cu Bayer Leverkusen, pe Stadio Olimpico, scrie Agerpres.

