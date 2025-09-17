Data actualizării: | Data publicării:

Jaqueline Cristian, eliminată de favorita cu numărul 8 la turneul din Coreea de Sud

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Sport
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Startul turneului de la Seul nu a fost cu noroc pentru Jaqueline Cristian. Sportiva din România, aflată pe locul 41 în ierarhia mondială, a părăsit competiția încă din primul tur, după ce a cedat în fața Emmei Răducanu, numărul 33 WTA și favorită numărul 8 a turneului.

Britanica a avut nevoie de două ore și două minute pentru a închide disputa, scor 6-3, 6-4, într-un meci care a adus numeroase schimburi spectaculoase, dar în care constanța a făcut diferența. Cristian a încercat să țină pasul cu adversara sa, însă Răducanu a profitat la maximum de momentele-cheie și a reușit să controleze finalurile de set.

Succesul o propulsează pe Emma Răducanu în turul secund, unde va avea parte de un nou test dificil: întâlnirea cu Barbora Krejcikova, locul 39 mondial. Duelul dintre cele două promite intensitate, iar câștigătoarea va merge în sferturile de finală, acolo unde ar putea da peste învingătoarea dintre Sorana Cîrstea (66 WTA) și lidera poloneză Iga Swiatek, actualul număr 2 mondial.

Pentru Jaqueline Cristian, participarea la Korea Open se încheie prematur, dar nu fără câștiguri. Sportiva din București pleacă din capitala Coreei de Sud cu un cec în valoare de 11.300 de dolari și cu un punct WTA, care o menține în lupta pentru consolidarea poziției în top 50 mondial.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League. Miză uriașă pentru Cristi Chivu
17 sep 2025, 16:41
Jaqueline Cristian, eliminată de favorita cu numărul 8 la turneul din Coreea de Sud
17 sep 2025, 15:30
Liga Campionilor: Real Madrid, victorie cu emoții,  Benfica, învinsă acasă. Rezultatele de marți
17 sep 2025, 10:04
Mbappé scrie istorie în Champions League: dubla cu Marseille îl urcă lângă Thomas Müller în topul golgheterilor all-time
17 sep 2025, 09:01
Rezultate serii de marți în Champions League
16 sep 2025, 23:02
A murit un fost jucător de la Steaua și U Cluj - Foto în articol
16 sep 2025, 19:44
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
Marea Britanie, avertizată din cauza unei bandane purtate de un sportiv. Ce mesaj a afișat atletul
16 sep 2025, 19:26
Petrolul Ploiești, învinsă categoric de Dinamo București. „Câinii roșii” urcă pe podium în clasament
15 sep 2025, 21:15
Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO
15 sep 2025, 18:24
Jaqueline Cristian, în sferturile probei de dublu la Seul (WTA)
15 sep 2025, 16:40
Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea
15 sep 2025, 15:44
Jaqueline Cristian, în prim-planul tenisului feminin din România. Ce loc ocupă în clasamentul WTA
15 sep 2025, 10:08
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus victoria României cu El Salvador
15 sep 2025, 08:50
FK Csikszereda - FCSB, rezultat supriză la Miercurea Ciuc
14 sep 2025, 23:10
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris
14 sep 2025, 21:40
Universitatea Craiova şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă după rezultatul cu Farul
14 sep 2025, 20:39
Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani
14 sep 2025, 15:23
Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic
14 sep 2025, 08:51
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador
14 sep 2025, 07:50
Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a
13 sep 2025, 09:00
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
12 sep 2025, 23:07
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare
11 sep 2025, 12:24
Reacția lui Mircea Lucescu întrebat dacă își va da demisia după Cipru - România
10 sep 2025, 08:32
Cipru - România 2-2. Situație extrem de complicată pentru calificarea la Cupa Mondială 2026
09 sep 2025, 21:18
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
09 sep 2025, 20:34
Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026
09 sep 2025, 10:27
Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei
09 sep 2025, 04:50
Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open
08 sep 2025, 08:06
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
07 sep 2025, 22:21
Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive
07 sep 2025, 16:52
Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului
07 sep 2025, 15:57
 Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open
07 sep 2025, 05:33
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
06 sep 2025, 10:48
Donald Trump, prezent la finala US Open dintre Alcaraz și Sinner
06 sep 2025, 09:32
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
06 sep 2025, 08:13
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
US Open.  Arina Sabalenka și Amanda Anisimova în finala turneului
05 sep 2025, 09:45
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
04 sep 2025, 10:09
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane
01 sep 2025, 10:03
US Open: Sabalenka și Pegula, calificate fără emoții în sferturi
01 sep 2025, 09:02
Constantin Popovici a scris istorie pentru România - a urcat pe podiumul Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime
01 sep 2025, 08:20
Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova la US Open. Ce premiu va câștiga sportiva
31 aug 2025, 08:38
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 
29 aug 2025, 08:39
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
Cele mai noi știri
acum 8 minute
România poate ieși din deficitul excesiv până în finalul lui 2026, spune ministrul Alexandru Nazare
acum 21 de minute
Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte. Va fi eliberat din închisoare
acum 25 de minute
Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League. Miză uriașă pentru Cristi Chivu
acum 29 de minute
Danemarca va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă împotriva amenințării ruse
acum 1 ora 0 minute
Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină
acum 1 ora 5 minute
ANAT, primul infotrip dedicat agențiilor specializate pe incoming în regiunea București–Ilfov
acum 1 ora 13 minute
Zilele Bucureștiului 2025: descoperă orașul - 566 de ani de București
acum 1 ora 17 minute
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
acum 4 ore 3 minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel