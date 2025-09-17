Jaqueline Cristian, eliminată de favorita cu numărul 8 la turneul din Coreea de Sud

Startul turneului de la Seul nu a fost cu noroc pentru Jaqueline Cristian. Sportiva din România, aflată pe locul 41 în ierarhia mondială, a părăsit competiția încă din primul tur, după ce a cedat în fața Emmei Răducanu, numărul 33 WTA și favorită numărul 8 a turneului.

Britanica a avut nevoie de două ore și două minute pentru a închide disputa, scor 6-3, 6-4, într-un meci care a adus numeroase schimburi spectaculoase, dar în care constanța a făcut diferența. Cristian a încercat să țină pasul cu adversara sa, însă Răducanu a profitat la maximum de momentele-cheie și a reușit să controleze finalurile de set.

Succesul o propulsează pe Emma Răducanu în turul secund, unde va avea parte de un nou test dificil: întâlnirea cu Barbora Krejcikova, locul 39 mondial. Duelul dintre cele două promite intensitate, iar câștigătoarea va merge în sferturile de finală, acolo unde ar putea da peste învingătoarea dintre Sorana Cîrstea (66 WTA) și lidera poloneză Iga Swiatek, actualul număr 2 mondial.

Pentru Jaqueline Cristian, participarea la Korea Open se încheie prematur, dar nu fără câștiguri. Sportiva din București pleacă din capitala Coreei de Sud cu un cec în valoare de 11.300 de dolari și cu un punct WTA, care o menține în lupta pentru consolidarea poziției în top 50 mondial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News