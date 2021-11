Iubita lui Reghecampf, afaceri cu fiul său mai mare. Anamaria Prodan: Din 2020, copilul meu să aibă firmă cu amanta tatălui... Este cumplit! Nici Dumnezeu nu o să îl ierte

"Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept. (Firma la care face referire Anamaria Prodan, susținând că este deținută de Luca Reghecampf și de iubita însărcinată a antrenorului Craiovei, Corina Caciuc, a fost înființată în anul 2020. Wholesale Trade Concept are drept obiect de activitate comerțul, n.red) Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta.

"Asta e ultima pe care puteam să o văd"

Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa. Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei", a spus Anamaria Prodan pentru fanatik.ro.

"Toată averea este a mea"

Cât despre cum ar urma să se împartă averea, după divorț, Anamaria Prodan a mai spus pentru fanatik.ro: "Toată averea este a mea, totul! Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune. Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură, și una în Snagov. Sunt lucruri dureroase, sunt lucruri pe care Gigi Becali mi le-a spus demult și pe care nu le-am crezut".

Anamaria Prodan, mesaj de adio pentru Laurențiu Reghecampf

"L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc. Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine. Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri.

Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi, pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc", spunea Anamaria Prodan, în urmă cu dpuă săptămâni, pentru ProSport.