Anamaria Prodan, CĂSĂTORIE după divorț: Mă voi mărita imediat! Mă va trata ca pe o zână

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au decis să divorțeze, după 13 ani de căsnicie. Antrenorul de fotbal a depus deja actele, iar, la momentul actual, cei doi așteaptă să semneze totul pentru a termina relația și din punct de vedere legal.

În plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan făcut declarații despre o nouă căsătorie, a treia, și crede în iubirea adevărată și se gândește serios la viitorul ei.

Mai mult, impresara a spus și cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea.

"Eu pot să îmi aleg în fiecare secundă orice bărbat din acest Univers, care mă va trata ca pe o zână. Mă voi mărita imediat. Cu cel mai bogat, cel mai deștept, cel mai șarmant bărbat din Univers. Nu am văzut pe nimeni în toți acești ani…", a declarat Anamaria Prodan.

Întrebată dacă a mai vorbit cu Laurențiu Reghecampf, impresara a dezvăluit că nu mai comunică de mult.

"Noi nu comunicăm de foarte multă vreme, nu știu nici asta de ce… Am încercat să fiu dreaptă, că mă cunoașteți și cu binele, și cu răul, că sunt o fire vulcanică și mi se pare ceva împins la extrem. Și cred că nimeni, nu am auzit încă în țară la noi ca cineva să fi făcut așa ceva familiei", a mai spus ea, pentru fanatik.ro

"Mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste"

"Este un mit că femeia simte, că femeia miroase. Eu am avut o perioadă foarte încărcată, am avut o perioadă cu mama mea pe care am încercat să o salvez și am fost plecată foarte mult timp. Dar am crezut că soțul meu înțelege lucrul ăsta, că mă susține, pentru că noi avem cam totul de la mama mea.

Și mi se pare… nedrept chiar și pentru mama mea, și pentru tatăl lui, care sunt morți și ne privesc de acolo de undeva… Și mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste, mi-e greu și să mă gândesc, mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut pentru că nu ai cum să înțelegi… Nici nu știu dacă doar cuvintele ar fi suficiente", a completat Anamaria Prodan.