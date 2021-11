Italia U20 - România U20, REZULTAT FINAL. Băieţii lui Lobonţ, umilinţă totală. Au luat gol în secunda 55

Prima repriză a fost una de coșmar pentru echipa noastră: Vergani a deschis scorul după doar 55 de secunde, iar la pauză tabela arăta un neverosimil 5-0 pentru italieni. În repriza secundă, italienii au mai marcat de două ori, iar meciul s-a terminat cu scorul de 7-0 pentru italieni.

Cum a arătat România U20: Hindrich – Grosu, Giafer, Buta, Sălceanu – Cristea, Perianu, Pănoiu – Radaslavescu, Suciu, Mustacă.

Italia U20: Pizziagnacco – Bergonzi, Papetti, Dalle Mura, Bonini – Gyabuaa, Bianco, Bove – Oristanio, Vergani, Heubang.

Săptămâna trecută, naţionala învinsese Polonia U20

Bogdan Lobonț spune că obiectivul României U20 va fi acela de a pregăti juniorii pentru naționala U21.

"Băieții au interpretat bine ce le-am cerut, ce am pregătit. Nu au reușit pe toată durata partidei, dar în mare parte au interpretat bine situațiile de joc și ce am pregătit pentru meciul ăsta.

Am plecat la drum cu ideea să construim un mediu propice pentru jucătorii tineri. Trebuie să continuăm pe această stradă, să nu ne schimbăm strategia de la o acțiune la alta. Trebuie să fim consecvenți, mergem înainte. Știu că este dificil, dar dacă era ușor putea să o facă toată lumea", a spus Lobonț, după victoria cu Polonia, conform Digisport.ro.

Un fotbalist român născut în Italia avea aşteptări mari înainte de meci

Portarul Anthony Petre, născut la Vicenza din părinți români și jucător la Bologna, avea planuri mari înainte de meciul cu Squadra Azzura.

”Îmi doream foarte mult, vorbeau mereu cu mama şi unchii mei. Mereu am vrut că fiu convocat la naţională. Este un vis şi sunt fericit că am reuşit să-i fac mândri pe cei care ţin la mine.

E foarte important, România reprezintă familia mea, toată lumea care crede în mine. Sper că o să fiu convocat în continuare să fac carieră cu steagul României şi să merg din ce în ce mai bine.

Meciul o să fie foarte special pentru mine. Sincer, îmi doream să joc contra Italiei. Sunt fericit. E multă lume acolo care mă cunoaşte, sper să vină să mă vadă dacă joc, să fac o figură frumoasă. Să vadă ce au pierdut.

Părinţii mei s-au născut în Târgovişte, s-au mutat acum 19 ani în Vicenza, au o firmă de construcţii. La Vicenza m-am născut eu. Sunt foarte legat de oraş, acolo mi-am petrecut tinereţea.

Ca să fiu portar am fost obligat, pentru că în teren eram «varză» şi m-au lăsat în poartă. Am început fotbalul la o echipă de cartier şi puţin cu puţin am ajuns mereu mai departe. Am ajuns la Cittadella în Serie B. Apoi am ajuns la Bologna, unde a reuşit să mă afirm şi să cresc individual”, a declarat Anthony Petre pentru frf.ro.