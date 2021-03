Italia, criză sărăcie de Paște. "Niciodată nu s-a întâmplat"

Criza sărăciei de Paşte din acest an înregistrată în Italia va fi cea mai gravă de la începutul secolului.

Criza sărăciei de Paşte din acest an înregistrată în Italia va fi cea mai gravă de la începutul secolului, pandemia de COVID-19 împingând 5,6 milioane de italieni în sărăcie absolută, a declarat luni asociaţia de fermieri Coldiretti, care i-a prezentat luni, la Roma, premierului Mario Draghi programe de solidaritate în domeniul alimentar, informează ANSA.



"Niciodată nu s-a întâmplat ca atât de mulţi italieni să întâmpine dificultăţi de Paşte", a declarat Colduretti, estimând că numărul celor care se vor confrunta cu sărăcia în timpul sărbătorilor pascale din acest an va fi cu un milion de ori mai mare decât anul trecut.



Procentul populaţiei sărace a crescut de la 6,8% la 9,4%, în nordul Italiei, aceasta fiind şi partea cea mai afectată a ţării în ceea ce priveşte urgenţele sanitare, conform datelor asociaţiei Coldiretti. Criza cauzată de apariţia noului coronavirus a afectat peste 1,3 milioane de copii şi minori sub 18 ani, a declarat asociaţia, cu 209.000 mai multe personae decât de Paştele trecut.