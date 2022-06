Istvan Kovacs, primele declaraţii după sezonul care l-a dus la Cupa Mondială: Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul

Arbitrul român a făcut primele declaraţii despre sezonul fantastic pe care l-a făcut.

”Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, ca pentru orice alt meci, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Nu am niciun ritual. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, mă focusez doar pe ce am de făcut. A fost o finală disputată între două echipe bune. A fost un ritm bun de joc. După semifinala din Liga Campionilor (n.r. Manchester City - Real Madrid 4-3) am primit mai multă atenție din partea presei internaționale. Multe persoane au spus că mă urmăresc mai atent.

A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză. Pe lângă el au mai venit încă 30. Sper ca pe viitor să fie un exemplu, dar să știe că meseria asta e una frumoasă. Mă simt mândru că am putut să le fac o zi fericită.”, a declarat Istvan Kovacs, pentru FRF TV.

"Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul"

”Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial, a fost un moment deosebit la care am visat de mic, reprezentând România după Ioan Igna, alături de Nicolae Rainea, pe care nu i-am putut vedea la TV. Faptul că eu am fost selectat, m-am simțit emoționat, dar mândru că am ajuns la acest nivel. Nu o să schimb nimic din pregătirea mea și o să mergem acolo să facem o figură frumoasă. Tratez fiecare meci ca și cum ar fi ultimul din cariera mea. Săptămânal citesc legile jocului. Îmi place istoria”, a mai precizat Istvan Kovacs.

Kovacs, lăudat la finala Conference League

"Vreți să vedeți un #atlet? Mutați pe Roma - Feynoord, finala Conference League și îl veți vedea pe Istvan Kovacs. Nu doar că a ținut pasul cu Tammy Abraham, într-un sprint, dar i-a lăsat în urmă pe ceilalți jucători ofensivi ai Romei. Se antrenează mai tare decât jucătorii", a scris, uimită, Christina Unkel, una dintre marile arbitre ale SUA, citată de Eurosport.

Arbitrul român Istvan Kovacs merge la Cupa Mondială din Qatar. Va fi însoţit de doi asistenţi

România va fi reprezentată la turneul final de 3 arbitri: centralul Istvan Kovacs și asistenții Adrian Artene și Vasile Marinescu.

Aflat în mare formă, după ce şi la EURO 2020 s-a prezentat foarte bine, Ovidiu Haţegan era mai mult ca sigur în lotul de arbitri pentru CM Qatar 2022, însă problemele de sănătate cu care s-a confruntat au făcut ca centralul să nu meargă la turneul final.

Pe lângă cei 36 de centrali și 69 de asistenți, la CM 2022 vor fi prezenți 24 de arbitri VAR, scrie Digisport.

Din totalul de 129 de oficiali, 6 sunt femei, o premieră în istoria unui Campionat Mondial de fotbal masculin. Stephanie Frappart, Salima Mukansanga și Yoshimi Yamashita vor oficia la centru, în timp ce Neuza Back, Kathryn Nesbitt și Karen Diaz Medina vor fi arbitri asistenți.

Kovacs, lăudat după semifinala UCL City - Real Madrid

Acesta a gestionat perfect mai multe momente dificile, lucru care i-a atras simpatia analiştilor. Unul dintre aceste momente a fost chiar cearta cu antrenorul Pep Guardiola, care a fost gestionată cu mult calm. Guardiola i-a reproşat românului un out dictat eronat. Kovacs i-a arătat antrenorului cartonaşul galben, dar apoi a stat de vorbă cu el până l-a calmat, fără să îl elimine, în ciuda tonului ridicat pe care vorbea antrenorul spaniol.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News