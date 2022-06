Istvan Kovacs îi critică pe fotbaliştii români: Vor să domine arbitrul...

"În aproape 100 de meciuri internaționale, n-am întâlnit niciodată problemele pe care le întâmpin acasă. E altfel cu românii. Au altă mentalitate. Sunt de 15 ani în Liga 1 și, dacă jucătorii n-au reușit încă să mă cunoască, problema nu e la mine. Unii vor să afișeze pe teren acel stil de mascul alfa, să domine arbitrul, în loc să înțeleagă că el e cel care ia decizia finală, nu fotbalistul. Nu-mi place să fiu pus în situația de a adopta o anumită hotărâre sub presiune”, a declarat Istvan Kovacs, citat de Digisport.

Istvan Kovacs, primele declaraţii după sezonul care l-a dus la Cupa Mondială: Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul

”Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, ca pentru orice alt meci, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Nu am niciun ritual. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, mă focusez doar pe ce am de făcut. A fost o finală disputată între două echipe bune. A fost un ritm bun de joc. După semifinala din Liga Campionilor (n.r. Manchester City - Real Madrid 4-3) am primit mai multă atenție din partea presei internaționale. Multe persoane au spus că mă urmăresc mai atent.

A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză. Pe lângă el au mai venit încă 30. Sper ca pe viitor să fie un exemplu, dar să știe că meseria asta e una frumoasă. Mă simt mândru că am putut să le fac o zi fericită.”, a declarat Istvan Kovacs, pentru FRF TV.

"Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul"

”Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial, a fost un moment deosebit la care am visat de mic, reprezentând România după Ioan Igna, alături de Nicolae Rainea, pe care nu i-am putut vedea la TV. Faptul că eu am fost selectat, m-am simțit emoționat, dar mândru că am ajuns la acest nivel. Nu o să schimb nimic din pregătirea mea și o să mergem acolo să facem o figură frumoasă. Tratez fiecare meci ca și cum ar fi ultimul din cariera mea. Săptămânal citesc legile jocului. Îmi place istoria”, a mai precizat Istvan Kovacs.

