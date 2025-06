Israel și Iran continuă să se atace reciproc. Imaginile dezastrului - GALERIE FOTO

UPDATE

Postul irakian Sabrin a anunțat că Israelul a atacat zona din apropierea ambasadei Irakului din Teheran. Informația a fost publicată la scurt timp după ce agenția iraniană Tasnim a transmis că două explozii puternice au fost auzite în capitală, în timp ce coloane de fum se ridicau în zonă, precizează publicația israeliană YnetNews.

Totodată, loviturile cu rachete iraniene lansate duminică seara asupra Israelului au rănit ușor cel puțin opt persoane, au provocat pagube materiale și au declanșat incendii, în timp ce țara se pregătește de noi atacuri.

Echipele de salvare ale Comandamentului pentru Apărare Civilă au fost trimise în mai multe locații după confirmarea mai multor lovituri cu rachete. La Haifa, trei persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului, iar o a patra a fost transportată la spital. Echipele de pompieri și salvatori caută o posibilă persoană prinsă sub dărâmături la locul incidentului.

UPDATE

Israelul a atacat duminică sediul Ministerului iranian de Externe din Teheran, rănind mai mulți civili, potrivit unei surse din cadrul Ministerului de Externe. Ministrul adjunct de externe iranian Saeed Khatibzadeh a declarat pentru agenția de presă iraniană Mehr că armata israeliană a lansat un atac „brutal” asupra uneia dintre clădirile ministerului, transmite EFE, citat de Agerpres.

„Mai mulți civili au fost răniți în atac, inclusiv unii dintre colegii mei, care au fost duși la spital”, a declarat el pentru acest organism de presă despre ceea ce el consideră „o crimă de război evidentă”.

UPDATE

Israelul va continua să-și intensifice operațiunile împotriva Iranului, a declarat duminică Eyal Zamir, șeful Statului Major General al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), în contextul în care cele două țări se află într-un schimb de focuri pentru a treia zi consecutiv, potrivit CNN.

Sursa foto: Agerpres; Atac israelian asupra Teheranului, Iran

„Din momentul în care am lansat campania, am acționat prin surprindere și decepție. În lovitura inițială, am eliminat conducerea militară de vârf”, a spus Zamir. „Vom continua să intensificăm operațiunile și, astfel, ne vom consolida securitatea pentru anii următori”, a continuat el.

Acesta a precizat că obiectivul acțiunii este de a reduce „amenințarea existențială” pe care Iranul o reprezintă pentru Israel.

Totodată, șeful IDF a recunoscut că Israelul a suferit pierderi și a îndemnat civilii să urmeze indicațiile armatei: „Știam că vom plăti un preț, iar acest lucru subliniază de ce am acționat acum, înainte să fie prea târziu”, a adăugat el.

Iranian attack on #Israel....

People who make a footage almost were hit...#Iran pic.twitter.com/8cEcNDZglN — Real Libyan (@real__libyan) June 15, 2025

Duminică, două persoane au fost rănite în Haifa, în urma unei lovituri cu proiectile iraniene care au afectat o clădire. Serviciile de urgență au transmis că victimele au suferit „răni ușoare provocate de schije” și au fost transportate la spital. Imagini surprinse de serviciul național de urgență Magen David Adom arată incendii puternice și mai multe mașini în flăcări în apropierea unor clădiri avariate.

Sursa foto: Agerpres; Atac iranian asupra Haifa, Israel

În paralel, Iranul a emis un avertisment pentru populația din Israel, îndemnând locuitorii să evacueze zonele aflate în apropierea unor obiective militare și științifice importante, pentru propria siguranță. Avertismentul a fost difuzat pe postul public iranian, într-o declarație video a colonelului Reza Sayad, purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene.

Sayad i-a îndemnat pe cetățenii israelieni să evite „locurile vitale, sensibile și importante”, menționând că armata iraniană deține o bază de date cu aceste ținte și că atacurile vor continua. El a afirmat că Iranul a lovit deja „ținte sensibile și importante, inclusiv centre militare și de securitate” din Israel.

Avertismentul Teheranului vine la scurt timp după ce Israelul lansase un mesaj similar, cerând civililor iranieni care locuiesc în apropierea unor instalații de producție de armament să evacueze zona, avertizând că prezența acolo le pune viața în pericol.

UPDATE

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică, 15 iunie, într-un interviu pentru Fox News, că a lansat lovituri aeriene împotriva Iranului pentru a preveni „un holocaust nuclear”. El susține că guvernul său a avut informații că Iranul era la câteva luni distanță de dezvoltarea unei arme nucleare, potrivit CNN.

Cantitatea de uraniu din Iran, suficientă pentru „nouă focoase nucleare”

„A trebuit să acționăm”, a spus Netanyahu. „Era ora 12 și am acționat. Pentru a ne salva pe noi, dar și... pentru a proteja lumea de acest regim amenințător”, a adăugat el.

„Informațiile primite și transmise Statelor Unite erau clare: Iranul lucra la un plan secret de militarizare a uraniului, avansa rapid și urma să realizeze un dispozitiv de test, posibil și unul inițial, în câteva luni, cel târziu în mai puțin de un an”, a continuat el.

„Asta este ceva ce nu am fi putut accepta. Nu vom avea un al doilea holocaust, un holocaust nuclear. Am avut deja unul, în secolul trecut. Statul evreu nu va permite ca holocaustul să fie comis asupra poporului evreu. Nu se va întâmpla”, a mai declarat premierul israelian.

Netanyahu a declarat că Israelul a identificat cantități suficiente de uraniu îmbogățit pentru fabricarea a nouă focoase nucleare: „Singurul pas rămas era să le transforme în arme. Noi am împiedicat acest lucru.”

Schimbarea regimului din Iran, un obiectiv al Israelului

Întrebat dacă schimbarea regimului în Iran se numără printre obiectivele sale, Netanyahu a spus: „Ar putea fi cu siguranță un rezultat, pentru că regimul iranian este foarte slab. 80% dintre oameni ar da afară acești huligani teologici.”

„Ei împușcă femeile pentru că părul lor este descoperit. Împușcă studenții. Pur și simplu sugrumă oxigenul acestor oameni curajoși și talentați, poporul iranian. Decizia de a acționa, de a se ridica acum, este decizia poporului iranian”, a mai punctat el.

Știrea inițială

Au fost auzite explozii în zona Tel Aviv, iar sirenele de raid aerian au fost activate în mai multe orașe, inclusiv în Ierusalim, pe fondul unui atac cu rachete lansat de Iran spre Israel. Potrivit martorilor citați de Reuters, rachetele balistice au fost trase din mai multe puncte de pe teritoriul iranian, iar armata israeliană a confirmat atacul.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că răspunsul militar al Teheranului a fost „puternic și adecvat” și a avertizat că eventuale acțiuni ostile suplimentare din partea Israelului vor atrage reacții „și mai decisive și severe”.

Atacul vine după ce Israelul a lovit, sâmbătă noapte, ceea ce a numit „centrul de comandă nuclear al regimului iranian”, în cadrul unei serii de raiduri care au vizat aproximativ 80 de ținte din Iran, inclusiv laboratoare de cercetare, depozite de combustibil și infrastructuri militare din apropierea Teheranului, într-un efort declarat de a slăbi programul nuclear și capacitățile militare ale Teheranului.

Cel puțin 14 oameni de știință iranieni din domeniul nuclear au fost uciși în atacurile Israelului începând de vineri, inclusiv prin bombe plasate în mașini, au declarat duminică două surse din Golf, citate de sursa menționată mai sus.

Trump anunță că Iran și Israel vor ajunge la un acord

Și președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj duminică, spunând că va determina ca războiul dintre cele două țări să se încheie curând.

„Iranul și Israelul ar trebui să încheie un acord, și o vor face, exact cum am reușit să obțin un acord între India și Pakistan, folosind COMERȚUL cu Statele Unite pentru a aduce rațiune, coeziune și luciditate în discuțiile purtate cu doi lideri excelenți, care au fost capabili să ia rapid o decizie și să OPREASCĂ conflictul!

De asemenea, în timpul primului meu mandat, Serbia și Kosovo erau într-un conflict intens, așa cum se întâmplă de zeci de ani, iar această dispută veche era pe punctul de a izbucni într-un RĂZBOI. Am oprit asta (Biden a afectat perspectivele pe termen lung prin niște decizii foarte proaste, dar voi repara din nou situația!)”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Captură de ecran. Sursa foto: Donald Trump Truth Social

„Un alt caz este cel dintre Egipt și Etiopia, în conflict din cauza unui baraj masiv care afectează magnificul fluviu Nil. Există pace, cel puțin pentru moment, datorită intervenției mele. Și așa va rămâne!

La fel, vom avea PACE, în curând, între Israel și Iran! Au loc multe apeluri și întâlniri în acest moment. Fac multe lucruri și nu primesc niciodată credit pentru ele, dar nu-i nimic, OAMENII înțeleg.



MAKE THE MIDDLE EAST GREAT AGAIN! (Să Facem Orientul Mijlociu Măreț Din Nou)”, a conchis Donald Trump.

Noul conflict dintre cele două state din Orientul Mijlociu a pornit vineri, 13 iunie, când Israelul a lansat „Operațiunea Leul Înălțător”, mobilizând circa 200 de avioane și elemente Mossad pentru a lovi peste 100 de ținte în Iran, inclusiv facilități nucleare (Natanz, Fordo, Isfahan), complexe militare, depozite de combustibil și comandanți ai IRGC, o campanie masivă menită să submineze programul nuclear iranian.

