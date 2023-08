Ioana Ginghină recunoaște că a greșit față de fiica ei: "Mi-am cerut scuze și am mers mai departe"

"Nu știu dacă voi mai avea fericirea unui copil născut de mine, dacă nu a venit până acum… Ruxi nu a avut niciodată nimic împotriva unui frate, tot timpul și-a mai dorit, iar dacă ar veni acum pentru ea nu ar fi nicio problemă", a spus Ioana Ginghină, pentru viva.ro.

"Datorită meseriei, am avut timp și disponibilitate să stau și să mă joc mult cu ea. O facem și acum. Dar a meritat tot, pentru că apreciază și știe că este cea mai importantă pentru mine. Am greșit, nu se pune problema, dar mi-am cerut scuze, am învățat lecția și am mers mai departe. Ne-am educat una pe alta. Ea m-a învățat să fiu mamă", a mai spus actrița.

"E foarte dură cu mamele influencerițe"

"Primesc sfaturi de la Ruxandra și nu doar sfaturi, învăț foarte multe de la ea. Este acum o lume nouă, colorată, pe care eu o înțeleg datorită ei. Țin cont de sfaturile ei, mai ales că vin cu argumente foarte puternice. E foarte dură cu mamele influencerițe și, ce mă distrează cel mai tare, este că multă lume nici nu știe ce gândesc tinerii când văd anumite postări. Și nu e vorba despre postările în care ești în costum de baie, cum ar putea crede majoritatea, nu. Acolo maxim ești etichetată MILF, n-au o problemă cu asta. Însă acești adolescenți, când văd copii expuși mai mult decât e cazul, critică, și nu vrei să știi ce e la gura lor", a mărturisit Ioana Ginghină.

"Niciodată nu mi-am neglijat familia și mai ales fiica"

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină a vorbit, în exclusivitate, pentru SPECTACOLA despre cele mai frumoase, dar și cele mai grele momente prin care a trecut până la vârsta de 44 de ani. Despre cum se se înțelege cu fiica ei adolescentă, Ruxi.

SPECTACOLA: Te bucuri de multe proiecte pe plan profesional, care probabil îți ocupă uneori o mare parte din zi, cum reușești să te împarți între familie și carieră?

Ioana Ginghină: Întotdeauna am știut să-mi fac timp pentru ambele. Niciodată nu mi-am neglijat familia și mai ales fiica. Ruxandra știe că nu există să nu am timp pentru ea. Reușesc asta printr-o organizare de fier, program făcut la virgulă din timp și dacă apare ceva din scurt refuz. Citește mai mult>>

