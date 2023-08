Tavi Clonda, reproșuri la adresa soției sale, Gabriela Cristea: "Am uitat de noi. Haos și ceartă"

"Ne mai certăm și cu siguranță doar atunci când nu mai avem răbdare și suntem obosiți, uneori nu mai avem răbdare să mai comunicăm și poate ne mai ciondanim, să zic așa, dar deocamdată nu am sărit calul, deci e bine dacă ar mai fi un copil chiar af fi greu și ne-am mai trebui ajutor", a spus Tavi Clonda pentru ciao.ro.

"Asta îi reproșez Gabrielei, că am cam uitat de noi, și eu la fel! Trebuie să ne mai aducem aminte și de noi, chiar dacă sunt multe joburi și avem multe proiecte, trebuie să facem noi foarte multe lucruri... Într-un cuplu, la un moment dat, mai ales când cresc copiii, organizarea e cea mai importantă, și comunicarea, dar organizarea e cea mai importantă, că altfel nu mai știi care cum, unde te duci și ce se întâmplă și atunci se creează haos și ceartă. Încă nu stăm foarte bine la organizare, pentru că nu a fost nevoie, dar de acum simt nevoia de organizare, pus pe hârtie și spus", a mai spus artistul.

În urmă cu ceva timp, Tavi Clonda spunea că există o rețetă a unui mariaj de succes, care are trei componente importante.

"Secretele fericirii în cuplu sunt, după părerea mea, trei la număr. Cel puţin aşa este la mine şi la Gabi. În primul rând comunicarea trebuie să fie bună, viaţa sexuală să fie activă şi după ce apar copiii şi, în al treilea rând, niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viaţă. Ar mai fi şi altele, dar în opinia mea astea sunt cele mai importante", spunea soțul Gabrielei Cristea, într-un interviu.

De curând, Gabriela Cristea a mărturisit că fetițele ei au fost victimele bullyingului, la grădiniță.

"Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal.

Din păcate, bullyingul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte", a spus Gabriela Cristea pentru viva.ro. Citește mai mult>>

