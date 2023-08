"Ele nu știu că noi suntem persoane publice". Fetițele Gabrielei Cristea, victimele bullyingului: "Am lucrat împreună cu directoarea grădiniței..."

"Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal.

Din păcate, bullyingul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte", a spus Gabriela Cristea pentru viva.ro.

"Ele nu știu că noi suntem persoane publice"

"Fetele nu știu foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii persoană publică. E foarte drăguță Victoria. De exemplu, am fost la grădiniță acum ceva timp, pentru că am avut o activitate. Toți părinții au făcut cu schimbul, le-au citit câte o poveste copiilor la prânz și, când am intrat în grădiniță, Victoria a ținut morțiș să mă prezinte și a zis: "Ea este Gabriela Cristea, mama mea, să știți." Și toți copiii au sărit și au spus: "Da, știm, că am văzut-o la televizor". Și ea m-a întrebat: "Dar de ce te-au văzut, mama, la televizor pe tine?". Da, ele nu știu că noi suntem persoane publice și încercăm ca lucrurile astea, deocamdată, să le păstrăm așa. O să vină și momentul să le explicăm, pentru că vor fi situații și situații și, evident, ele trebuie să fie pregătite pentru orice", a mai spus vedeta tv.

Deși acum are două fetițe pe care le iubește ca pe ochii din cap și o căsnicie fericită, Gabriela Cristea a povestit, în urmă cu ceva timp, că a fost nevoită să facă un avort la vârsta de 19 ani.

”Am făcut, la un moment dat, un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea într-o emisiune de la Kanal D.

