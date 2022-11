Insule ecologice digitalizate: Vom plăti mai mult pentru taxa de ridicare a gunoiului

Parlamentul a modificat legislația care pivește ridicare de deșeuri din toată țara. Printre modificări se regăsește și construirea unor insule ecologice digitalizate.

Noua legislație aduce vești bune în ceea ce privește mediul, însă din punct de vedere al costurilor veștile nu sunt la fel de plăcute. Românii vor fi nevoiți să plătească mai mult penteu taxa gunoiului.

Fiecare primărie este înștiinșată cu privire la modificarea modului în care se colectează gunoiul de pe străzile localității. Instituțiile trebuie să implementeze un sistem de gestionare pe patru fracții a deșeurilor formate din stații de transfer și stații de sortare. Mai exact, acestea sunt dotate cu recipiente dedicate pentru hârtie, metal,plastic și sticlă. Până în ianuarie, Primăriile trebuie să monteze insulițele, acestea fiind nevoite să implementeze colectarea separată a deșeurilor textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere.

În ceea ce privește tarifele, acestea nu vor fi stabilite de Primării, ci de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Unități Publice.

Uniunea Europeană continuă să implementeze noi măsuri de ajutorare a mediului pe care statele membre trebuie să le accepte. În ceea ce privește recilcarea de gunoaie, România este printre țările codașe.

În fiecare an, UE sancționează țara noastră cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro pentru lipsa respectării legislației europene care pune obligații asupra formelor de reciclare care trebuie respectate de fiecare țară membră.

Ministerul Mediului a lansat o campanie prin care vrea să informeze cetățenii cu privire la reciclare. Potrivit analizelor ministerului, 95% dintre români cunosc conceptul de colectare separată (aruncarea gunoiului în diferitele containere speciale împărțite pe tip de material), numai un procent de 13% din aceștia o practică.

Eurostat: 127 kilograme de deşeuri alimentare per locuitor în Uniunea Europeană

În 2020, primul an al pandemiei de COVID-19, aproximativ 127 kilograme de alimente per locuitor au fost risipite în Uniunea Europeană, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Gospodăriile au generat 55% din deşeurile alimentare, reprezentând 70 kg per locuitor. Restul de 45% au fost deşeuri generate în lanţul de aprovizionare cu alimente. Este prima monitorizare la nivelul UE a deşeurilor alimentare publicată de Eurostat, informează Agerpres.



Combaterea risipei alimentare de către consumatori rămâne o provocare atât în UE, cât şi la nivel global. Nivelul deşeurilor alimentare generate de gospodării este de aproape două ori faţă de cantitatea de deşeuri alimentare provenite din sectoarele producerii şi a fabricării produselor alimentare şi băuturilor (14 kg şi 23 kg per locuitor; respectiv 11% şi 18%). În aceste sectoare există strategii pentru reducerea deşeurilor alimentare.



Restaurantele şi serviciile alimentare sunt responsabile pentru 12 kg de deşeuri alimentare per persoană, (9%), în timp ce vânzările cu amănuntul şi alte reţelele de distribuţie a alimentelor au cel mai redus nivel de deşeuri alimentare (9 kg; 7%); dar impactul restricţiilor din pandemie asupra acestor sectoare încă sunt analizate.

