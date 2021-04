Înmormântarea Prințului Philip, pregătită chiar de el. Dickie Arbiter i-a dezvăluit dorința. Coincidență cu pandemia de COVID-19

Vestea morții Prințului Philip a luat prin surprindere întreaga lume. Ei bine, echipa regală și autoritățile aveau deja de mult pregătit planul denumit "Operaţiunea Forth Bridge", după denumirea unui pod între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife.

"Forth Bridge is down!" (n.r. "A căzut Forth Bridge!") este numele de cod sub care s-a anunţat moartea prinţului.

Potrivit protocolului, informaţia se află abia în momentul în care Palatul Buckingham face anunțul oficial, în decurs de câteva ore de la pronunţarea decesului. Dacă acesta se întâmplă noaptea, anunţul va fi făcut nu mai devreme de ora 8 dimineața.

În acest moment, Regatul britanic va intra într-o perioadă de doliu naţional, iar steagurile vor fi coborâte în bernă.

Ducele de Edinburgh și-a organizat înmormântarea. "A participat la repetiții"

Ducele de Edinburgh are tot dreptul la o înmormântare de stat, însă se spune că acesta a specificat că nu vrea tot acel tam-tam şi că preferă o ceremonie discretă la Capela St George din Windsor, în stil militar, urmată de înmormântarea la Grădinile Frogmore din jurul Castelului Windsor.

Coincidență sau nu, în contextul pandemiei de COVID-19 și a distanțării fizice, dorința sa va fi mai mult decât îndeplinită, dat fiind faptul că lumea nu se poate aduna în fața Palatului, așa cum se obișnuia la astfel de evenimente.

Fostul secretar al palatului, Dickie Arbiter, susţine că membrii foarte în vârstă ai familiei regale obişnuiesc să participe chiar şi la repetiţiile pentru propria lor înmormântare, cea a Reginei Elisabeta având loc cel puţin o dată pe an. Se zvonește că acesta s-a implicat în organizarea ceremoniei sale de înmormântare, dorind ca la eveniment să fie prezentă doar familia, apropiaţii şi şefii de state din Commonwealth.

Ultima înmormântare de stat a unui membru al Familiei Regale Britanice a avut loc în 9 aprilie 2002, pentru Regina-Mamă Elisabeta, mama actualei Reginei Elisabeta.

