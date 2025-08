India sfidează ameninţările lui Trump și continuă să cumpere petrol din Rusia

New Delhi ignoră amenințările cu sancțiuni și își consolidează parteneriatul energetic cu Moscova, transmite Reuters.

India va continua să cumpere petrol din Rusia în ciuda amenințărilor cu sancțiuni venite din partea fostului președinte american Donald Trump, au declarat două surse guvernamentale indiene pentru Reuters, sub protecția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

„Sunt contracte petroliere pe termen lung”, a explicat una dintre surse. „Nu este atât de simplu să oprești brusc achizițiile.”

Luna trecută, Trump a avertizat, într-o postare pe Truth Social, că India riscă sancțiuni suplimentare dacă va continua să achiziționeze arme și petrol din Rusia. Vineri, el a afirmat în fața jurnaliștilor că ar fi primit informații conform cărora India ar fi renunțat deja la importurile de petrol rusesc.

Totuși, potrivit The New York Times, doi oficiali de rang înalt din guvernul indian au declarat că politica New Delhi-ului nu s-a schimbat, unul dintre ei subliniind că nu a fost transmisă nicio directivă către companiile petroliere de stat privind reducerea importurilor din Rusia.

Săptămâna aceasta, Reuters a relatat că rafinăriile indiene de stat au într-adevăr oprit achizițiile de petrol rusesc, dar din motive comerciale – mai exact, din cauza reducerii semnificative a discounturilor oferite de Moscova în luna iulie.

„În privința surselor noastre energetice, analizăm ce este disponibil pe piață, ce ni se oferă și care este contextul global”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal, într-un briefing de presă.

Jaiswal a adăugat că India are un parteneriat „stabil și verificat de timp” cu Rusia și că relațiile New Delhi-ului cu alte state sunt evaluate în funcție de propriul lor merit, nu prin prisma unei a treia părți.

Casa Albă nu a oferit imediat un comentariu pe această temă

Refinăriile indiene au început să se retragă de pe piața rusească pe măsură ce reducerile la petrol s-au diminuat până la cel mai scăzut nivel din 2022 – an în care au fost impuse primele sancțiuni occidentale asupra Rusiei. Acest fenomen este pus pe seama reducerii exporturilor rusești și menținerii unei cereri globale constante, spun surse din industrie.

Companiile de stat Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) și Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL) nu au solicitat achiziții de petrol rusesc în ultima săptămână, potrivit a patru surse familiare cu planurile de achiziție ale acestora.



Rusia, principalul furnizor de petrol al Indiei

Pe 14 iulie, Trump a amenințat că va impune tarife vamale de 100% țărilor care cumpără petrol din Rusia, în lipsa unui acord de pace major între Moscova și Kiev.

În ciuda acestor presiuni, Rusia a rămas cel mai important furnizor de petrol al Indiei în prima jumătate a anului 2025, acoperind circa 35% din necesarul total al țării, urmată de Irak, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

India, al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, a primit în perioada ianuarie–iunie aproximativ 1,75 milioane de barili pe zi din Rusia, în creștere cu 1% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor furnizate de surse Reuters.

Între timp, Nayara Energy – un cumpărător important de petrol rusesc – a fost recent sancționat de Uniunea Europeană, întrucât rafinăria este deținută majoritar de companii rusești, inclusiv gigantul Rosneft.

Luna trecută, Reuters a relatat că directorul general al Nayara a demisionat în urma sancțiunilor UE, fiind înlocuit cu Sergey Denisov, un veteran al companiei.

Trei nave încărcate cu produse petroliere de la Nayara Energy nu au reușit încă să-și descarce marfa, fiind blocate din cauza noilor sancțiuni europene impuse rafinăriei susținute de Rusia.

