Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
Data publicării: 10:37 18 Noi 2025

Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
Autor: Tiberiu Vasile

O mașină a lovit o țeavă de gaz în Constanța; liceu evacuat O mașină a lovit o țeavă de gaz în Constanța; liceu evacuat. Sursa foto: Freepik
 

Un autoturism a provocat o avarie serioasă la o conductă de gaz din Constanța, iar impactul a dus la evacuarea elevilor unui liceu din apropiere.

Un incident rutier petrecut dimineață, pe strada Soarelui din Constanța, a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, după ce o mașină a lovit în plin o conductă de gaz. Impactul a determinat oprirea alimentării în zonă, iar elevii unui liceu aflat în apropiere au fost ținuți în afara clădirii până la finalizarea verificărilor efectuate de pompieri.

Potrivit IPJ Constanța, apelul la 112 a venit în jurul orei 7.40, sesizând producerea unui accident rutier. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că un tânăr de 18 ani a pierdut controlul autoturismului și a acroșat o țeavă de alimentare cu gaz. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat pentru consum de alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative. În timpul intervenției, zona a fost izolată, iar traficul a fost închis temporar pentru siguranța trecătorilor și pentru a permite accesul rapid al pompierilor, echipelor ISU și ambulanțelor.

În apropierea locului unde s-a produs incidentul se află Liceul de Marină

În apropierea locului unde s-a produs incidentul se află Liceul de Marină, iar elevii și cadrele didactice au rămas în exterior până când specialiștii au evaluat riscurile. Tot preventiv, patru locatari din două imobile din vecinătate au fost evacuați.

Alimentarea cu gaz a fost sistată, iar pompierii au lucrat la asigurarea perimetrului și la remedierea avariei, astfel încât zona să redevină sigură.

Traficul a fost restricționat pe durata intervențiilor. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili în detaliu cum s-a produs evenimentul rutier, conform Agerpres.

Percheziţii în Constanţa, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

