Incident la o instalație de bloc din Sectorul 5. Peste 100 de clienți au rămas fără gaze

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, de vineri seară, alimentarea cu gaze naturale a unui imobil din sectorul 5 al Capitalei, până la remedierea defecţiunilor, de către o firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), fiind afectaţi 102 de clienţi casnici şi non-casnici, informează sâmbătă compania.

"În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 2, scara D, din sectorul 5, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale pe 7 noiembrie, începând cu ora 22:11. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 102 de clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele", se arată într-un comunicat al Distrigaz.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Distrigaz precizează că după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale, potrivit Agerpres.