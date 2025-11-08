€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:37 08 Noi 2025

Incident la o instalație de bloc din Sectorul 5. Peste 100 de clienți au rămas fără gaze
Autor: Dana Mihai

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, de vineri seară, alimentarea cu gaze naturale a unui imobil din sectorul 5 al Capitalei, până la remedierea defecţiunilor, de către o firmă autorizată de Autoritatea Na...

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, de vineri seară, alimentarea cu gaze naturale a unui imobil din sectorul 5 al Capitalei, până la remedierea defecţiunilor, de către o firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), fiind afectaţi 102 de clienţi casnici şi non-casnici, informează sâmbătă compania.

"În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 2, scara D, din sectorul 5, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale pe 7 noiembrie, începând cu ora 22:11. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 102 de clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele", se arată într-un comunicat al Distrigaz.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Distrigaz precizează că după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaz
sector 5 gaz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Orban - Trump. Ce a obținut Ungaria în urma întâlnirii cu liderul SUA
Publicat acum 33 minute
Lecția de economie pe care Germania a înțeles-o, dar la care România e repetentă. Radu Georgescu: Guvernul ne-a înfrânt
Publicat acum 33 minute
Situație critică în Mali. Capitala, paralizată. Franța își avertizează cetățenii să plece cu avionul, nu pe uscat
Publicat acum 1 ora si 17 minute
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Incident la o instalație de bloc din Sectorul 5. Peste 100 de clienți au rămas fără gaze
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 23 ore si 30 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 20 ore si 55 minute
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close