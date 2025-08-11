Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO

Peste 40 de pompieri, sprijiniți de elicoptere Black Hawk și autospeciale de stingere, intervin pentru a opta zi consecutivă la incendiul izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, comuna Chilia Veche, în Delta Dunării.

Intervenția pompierilor militari în Delta Dunării continuă sub condiții extreme: temperaturi ridicate, secetă prelungită, teren greu accesibil și vegetație densă. Incendiul afectează o suprafață de aproximativ 85 de hectare, dintre care 50 de hectare de fond forestier. Autoritățile utilizează elicoptere pentru transportul personalului și stingerea focarelor, iar misiunea este încă în desfășurare, pentru a opta zi la rând.

"În continuare, se depun eforturi susținute pentru identificarea tuturor focarelor care, în cursul acestei zile, se manifestă fără flacără deschisă. În urma recunoașterii aeriene realizate cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, a fost dispusă organizarea intervenției și instalarea dispozitivelor necesare pe teren.

Foto: ISU Tulcea

Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri

În misiunea de stingere sunt implicați peste 40 de pompieri, susținuți de două elicoptere Black Hawk și trei autospeciale de stingere. De asemenea, echipamentele includ patru motopompe transportabile, precum și două microbuze și două ambarcațiuni, care facilitează accesul în zonele mai greu accesibile. Pentru coordonarea operațiunilor sunt utilizate două autospeciale de primă intervenție și comandă, alături de un Punct Mobil de Comandă.

De asemenea, în sprijinul forțelor Ministerului Afacerilor Interne se află și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (cu o ambarcațiune navală) și Ocolul Silvic Tulcea (cu un autoturism de teren și o ambarcațiune).

Foto: ISU Tulcea

Suprafața afectată de incendiu se întinde pe aproximativ 85 de hectare, dintre care în jur de 50 de hectare sunt de fond forestier, iar restul de aproximativ 35 de hectare reprezintă vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.

Pentru a asigura operativitatea intervenției, transportul personalului se realizează cu ajutorul elicopterelor Black Hawk. Doar în weekendul recent încheiat, aceste elicoptere au efectuat peste 260 de aruncări cu Bambi Bucket, transportând în total mai mult de 650 de tone de apă.

Misiunea pompierilor este în dinamică", transmite IGSU.

Foto: ISU Tulcea

