€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Incendiu la un apartament din Sectorul 5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere / video
Data actualizării: 09:09 22 Noi 2025 | Data publicării: 08:59 22 Noi 2025

Incendiu la un apartament din Sectorul 5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere / video
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei.

La fața locului intervin mai multe autospeciale de stingere, echipe de descarcerare, salvatori de la înălțime și ambulanțe SMURD, iar acțiunea este în desfășurare, potrivit ISU. 

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector 5, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje.

Sunt degajări mari de fum și pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD”, a transmis ISU. 

VEZI ȘI: Accident grav într-o mină din Spania: Doi mineri au fost găsiți morți

Video: 

Sursa video: ISU

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
sector 5
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Pregătire de sărbători
Publicat acum 10 minute
Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance
Publicat acum 39 minute
Incendiu la un apartament din Sectorul 5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere / video
Publicat acum 44 minute
Horoscop 22 noiembrie 2025. A început Sezonul Săgetătorului! Ce zodii vor avea o zi bună
Publicat acum 44 minute
Pregătesc americanii lovirea Venezuelei? Avioanele de linie primesc avertizare de risc în caz de survol în spațiul Venezuelei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 54 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 44 minute
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 20 Noi 2025
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close