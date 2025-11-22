Incendiu la un apartament din Sectorul 5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere / video

La fața locului intervin mai multe autospeciale de stingere, echipe de descarcerare, salvatori de la înălțime și ambulanțe SMURD, iar acțiunea este în desfășurare, potrivit ISU.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector 5, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje.

Sunt degajări mari de fum și pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD”, a transmis ISU.

Video:

Sursa video: ISU