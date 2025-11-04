În perioada 5–6 noiembrie, la București, are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25)

Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.

„Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, doamna Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), precum și lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor”, a transmis Ministerul Apărării.