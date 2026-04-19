DCNews Stiri Internațional În încercarea de a da o gură de oxigen crizei generată de războiul din Iran, SUA suspendă sancțiunile pe petrolul rus. Ucraina estimează 10 miliarde de euro pentru războiul lui Putin
Data publicării: 13:08 19 Apr 2026

În încercarea de a da o gură de oxigen crizei generată de războiul din Iran, SUA suspendă sancțiunile pe petrolul rus. Ucraina estimează 10 miliarde de euro pentru războiul lui Putin
Autor: Darius Muresan

imagine cu donald trump si vladimir putin Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat duminică prelungirea anunţată vineri a suspendării sancţiunilor americane asupra petrolului rusesc, afirmând că "fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc reprezintă bani pentru război" în Ucraina, relatează Agerpres și AFP.

Departamentul american al Trezoreriei a prelungit temporar vineri, până pe 16 mai, suspendarea majorităţii sancţiunilor care vizează industria petrolieră rusească în contextul crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu declanşat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului pe 28 februarie.

"Din cauza relaxării sancţiunilor", petrolul rusesc îmbarcat pe petroliere "poate din nou să fie vândut fără consecinţe. Asta reprezintă 10 miliarde de dolari - o resursă care este direct convertită în noi lovituri asupra Ucrainei", a afirmat Zelenski pe reţelele sociale.

"Numai în această săptămână, Rusia a lansat peste 2.360 de atacuri cu drone, peste 1.320 de bombe aeriene ghidate şi aproape 60 de rachete", a adăugat el.

Un adolescent de 16 ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în urma unei lovituri asupra oraşului Cernigov în nordul Ucrainei şi patru persoane au fost rănite, a declarat duminică şeful administraţiei locale Dmitro Brîinski.

Decizia Washingtonului priveşte ansamblul operaţiunilor legate de încărcarea şi de livrarea petrolului provenind din Rusia şi se aplică de asemenea navelor flotei fantome ruseşti până acum vizate de sancţiuni.

Singura limită este că tranzacţiile cu Iran, Coreea de Nord, Cuba şi regiunile ucrainene ocupate, între care Crimeea, rămân interzise.

"Exporturile agresorului trebuie să se diminueze şi sancţiunile cu rază lungă ale Ucrainei continuă să servească acestui scop", a adăugat preşedintele ucrainean, într-o referire la înmulţirea recentă a loviturilor Kievului asupra infrastructurilor de hidrocarburi din Rusia

Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Ce performanță: Chivu e 99% campion în Italia cu Inter. Napoli are nevoie de o minune în ultimele etape
Publicat acum 42 minute
Un nou „Orban” la sud de România? Ce scrie presa internațională despre alegerile de azi din Bulgaria, cea mai săracă țară din UE și cine e favoritul Rumen Radev
Publicat acum 48 minute
Accident grav în Mureș: Doi adulţi şi opt minori, răniţi la Dumbrăvioara. Un imobil și mai multe indicatoare rutiere, avariate
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Lukaşenko anunță când s-ar putea întâlni cu Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 35 minute
În încercarea de a da o gură de oxigen crizei generată de războiul din Iran, SUA suspendă sancțiunile pe petrolul rus. Ucraina estimează 10 miliarde de euro pentru războiul lui Putin
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 14 ore si 43 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 5 ore si 27 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 9 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 19 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
