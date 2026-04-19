În încercarea de a da o gură de oxigen crizei generată de războiul din Iran, SUA suspendă sancțiunile pe petrolul rus. Ucraina estimează 10 miliarde de euro pentru războiul lui Putin

Departamentul american al Trezoreriei a prelungit temporar vineri, până pe 16 mai, suspendarea majorităţii sancţiunilor care vizează industria petrolieră rusească în contextul crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu declanşat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului pe 28 februarie.

"Din cauza relaxării sancţiunilor", petrolul rusesc îmbarcat pe petroliere "poate din nou să fie vândut fără consecinţe. Asta reprezintă 10 miliarde de dolari - o resursă care este direct convertită în noi lovituri asupra Ucrainei", a afirmat Zelenski pe reţelele sociale.

"Numai în această săptămână, Rusia a lansat peste 2.360 de atacuri cu drone, peste 1.320 de bombe aeriene ghidate şi aproape 60 de rachete", a adăugat el.

Un adolescent de 16 ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în urma unei lovituri asupra oraşului Cernigov în nordul Ucrainei şi patru persoane au fost rănite, a declarat duminică şeful administraţiei locale Dmitro Brîinski.

Decizia Washingtonului priveşte ansamblul operaţiunilor legate de încărcarea şi de livrarea petrolului provenind din Rusia şi se aplică de asemenea navelor flotei fantome ruseşti până acum vizate de sancţiuni.

Singura limită este că tranzacţiile cu Iran, Coreea de Nord, Cuba şi regiunile ucrainene ocupate, între care Crimeea, rămân interzise.

"Exporturile agresorului trebuie să se diminueze şi sancţiunile cu rază lungă ale Ucrainei continuă să servească acestui scop", a adăugat preşedintele ucrainean, într-o referire la înmulţirea recentă a loviturilor Kievului asupra infrastructurilor de hidrocarburi din Rusia