În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring

Într-un univers în care performanța, emoția și colaborarea devin o adevărată artă, sportul canin de performanță își dezvăluie secretele în cadrul emisiunii DC Anima. Tudor Tim Ionescu a adus în prim-plan două echipe românești excepționale, Robert Caraman, cu Mork, și Livia Andreea Stan, cu Amon, care se pregătesc să reprezinte România la Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Mai mult decât o competiție, Mondioringul este un spectacol al disciplinei, al conexiunii emoționale și al pasiuniilor împărtășite între om și câine, un spațiu în care fiecare gest, fiecare privire și fiecare reacție contează.

Mondioringul se numără printre cele mai complexe și spectaculoase sporturi canine din lume, reunind anual peste 80 de participanți din mai mult de 20 de țări. Titlurile obținute aici sunt recunoscute la nivel global, iar competiția se desfășoară în spații generoase (baze sportive sau stadioane), unde publicul poate urmări exercițiile de obediență, agilitate, sărituri și protecție.

România are deja o tradiție solidă în Mondioring. De peste 15 ani, tot mai mulți pasionați de dresaj și competiții canine contribuie la ridicarea nivelului de pregătire, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În cadrul emisiunii, Tudor Tim Ionescu a întrebat-o pe Livia Andreea Stan cum reușește să facă față stresului unei competiții de acest calibru. „De fiecare dată am avut emoții. Nu am multe competiții la activ. Sunt doar patru la care am participat”, a mărturisit Livia. „Și fiecare competiție a avut un context, a avut o poveste. Nu m-am înscris, am participat și gata, am ieșit. Au fost o fel de povești de care mi-aduc aminte cu drag”, adaugă aceasta.

Cea mai mare provocare pentru sportiva româncă a fost îmbinarea responsabilităților zilnice cu pregătirea pentru competiție. „Foarte greu să îmbin job-ul, responsabilitățile pe care le aveam la momentul respectiv cu ceea ce înseamnă competiție. Am avut emoții și am încercat să le fac să fie constructive, deoarece mi-am dat seama că ceea ce simt eu și stările prin care eu trec influențează foarte mult comportamentul câinelui”, a explicat ea.

Lotul național al României care va participa la Campionatul Mondial FCI Mondioring 2025, programat între 8 și 12 octombrie, este format din sportivi experimentați, pregătiți să concureze la cele mai înalte standarde. În categoria 1, Livia Stan va concura alături de Amon, iar în categoria 2, Gicu Rus va fi alături de C-Max. Categoria 3 îi va include pe Attila Toth cu Can von Kalypso Land, Robert Caraman cu Ottlinger’s Mork, Raluca Marcu cu Eros Natro Bohemia și Cosmin Ioan Moldovan cu G-Roy von Hause Cosminus. Lotul este coordonat de team leader-ul Alexandru Davidescu.

