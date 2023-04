După dezastrul de la Colectiv, Guvernul Ponta a demisionat. Din senin, s-a formulat o acuzație penală împotriva marelui profesor. Despre acest subiect ne-a vorbit chiar Ioan Lascăr.

Profesorul Ioan Lascăr a efectuat, până în prezent, 50.000 de operații în România, Europa și SUA.

„Am fost acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave pentru faptul că am semnat caietul de sarcini care a stat la baza desfășurării procedurii de achiziție a echipamentelor necesare pentru dotarea unității de arși de la Spitalul Floreasca. Prima tentativă de dotare a acestei unități, la standardul exigențelor, a fost în anul 2007.

Atunci a fost un referat de necesitate pe care l-am întocmit și care s-a transformat, apoi, în caiet de sarcini. În urma desfășurării acestei proceduri de dotare, am reușit să achiziționăm în jur de 8-10 echipamente. Restul banilor nu au putut fi folosiți pentru că în timpul dedicat desfășurării acestei proceduri de achiziție, din cauza contestațiilor multiple între diferite firme, nu s-a reușit finalizarea dotării. Însă, cele 8-10 echipamente au fost stocate. Apoi, pentru a asigura infrastructura necesară instalării echipamentelor și desfășurării activității de îngrijire a arșilor, a fost necesară supraetajarea, la nivelul Spitalului Floreasca, cu încă două nivele dedicate exclusiv organizării și desfășurării activității acestui tip nou de structură. Era vorba de circuite și suprafețe care să fie în concordanță cu nivelul de exigență impus de tehnologia actuală (mă refer la echipamente)”, a zis Prof. Dr. Emerit. Ioan Lascăr. Aceste lucruri s-au întâmplat în 2007, când a fost prima tentativă de dotare.

Menționăm că în perioada 1992-1992, marele profesor a fost în SUA unde a văzut mai multe secții de arși. A venit în România cu gândul să facă secții ca în Statele Unite ale Americii. De prin anii 2000, a început să facă demersurile necesare în acest sens. A început să se lupte cu administrația în încercarea de a aduce modelul din SUA în România. A durat șapte ani până să ajungă la... prima tentativă de achiziție a echipamentelor. În 2007, a început supraetajarea spitalului care s-a finalizat în 2009.

Apoi, marele profesor a continuat demersurile pentru a obține fondurile în vederea finalizării dotării, mai precis, mobilării acestei infrastructuri cu echipamentele respective.

„Când constructorul a dorit să demareze efectiv supraetajarea, am semnat proiectul de construcție, deși nu aveam niciun fel de competență. Dar a trebuit să semnez că suprafețele și circuitele sunt în concordanță cu obiectivele proiectului formulat de mine”, a mai zis Ioan Lascăr. Practic, a semnat din punctul de vedere al concepției.

„Așa cum am semnat și caietul de sarcini, în momentul achiziției, privind echipamentele incluse în caietul de sarcini, ca specificații tehnice (erau identice cu cele din 2006). Copy paste a fost caietul de sarcini din 2013 versus 2006. Nu am experiență nici competență, nici experiență în domeniul achizițiilor. În 2013, spitalul a ales o firmă integratoare pentru a rezolva toate aceste probleme. Caietul de sarcini l-am semnat, așa cum am semnat și proiectul pentru supraetajarea spitalului, pentru a confirma concordanța cu cele menționate în referatul meu de necesitate pe care l-am trimis la minister”, a mai zis Ioan Lascăr.

Practic, profesorul și-a dat semnătura pentru a arăta că este de acord cu echipamentele care urmau să fie cumpărate.

„S-a organizat licitația și au început să vină echipamentele. Au venit în mai multe tranșe. Eu nu am deținut calitatea de șef de secție pentru unitatea de arși. Toate demersurile pe care le-am făcut au fost din poziția de șef de clinică. Este o funcție didactică, nu administrativă. Proiectul mi l-am asumat ca șef de clinică.

Echipamentele s-au procurat, iar în momentul în care s-a produs tragedia de la Colectiv, unitatea era dotată în întregime. Pentru a completa dotarea, am făcut și eforturi personale. Am apelat la cunoștințe, prieteni, firme prestigioase. Unul dintre sponsori mi-a asigurat costurile, aproximativ 100.000 euro, pentru un aparat special laser pentru măsurarea profunzimilor de arsură. Aparatul acesta nu l-am dus la clinica mea privată, ci l-am procurat pentru unitatea de arși. Nu am avut niciun beneficiu pentru mine”, a mai zis profesorul într-un interviu la DC News cu Bogdan Chirieac.

„Mi se reproșează că am făcut secția de arși pentru a trage niște foloase... De fapt, folosul a fost, evident, pentru comunitate, nu pentru mine. Acesta a fost obiectivul meu și bătălia de atâția ani pentru a putea să acord asistență corespunzătoare bolnavilor arși grav din România”, a mai spus Ioan Lascăr.

„Acuzația procurorilor este că am întocmit caietul de sarcini în acord cu firma care a câștigat licitația, creându-i beneficii. Întrebarea mea către procuror a fost: Dar ce beneficii?! Dânsul mi-a zis că am acordat un număr de consultații, aproximativ zece, cu mult înainte de începerea acestui proces, pe durata a câțiva ani, unei clinici private, clinică ce aparținea lui Sorin Oprescu, colegul meu de facultate și de Senat. Doar că eu acord zilnic 10-15 consultații pe zi la Floreasca și la privat”, a adăugat profesorul.

Așadar, procurorul l-a acuzat că a întocmit caietul de sarcini în favoarea unei firme, iar firma respectivă, conform procurorilor, nu a plătit cu bani, ci i-ar fi dat posibilitatea profesorului să acorde consultații, primind... 5000 lei pe parcursul a câțiva ani.

Lista de așteptare la Ioan Lascăr

Procesul se derulează de șase ani. O zi pe lună o dedică instanței. Întrebat cât este lista de așteptare pentru ca un pacient să fie consultat la el, Ioan Lascăr a zis: „Înainte de pandemie, dura doi-trei ani, dacă nu era vreo urgență desigur. Acum, se așteaptă vreo 3-4 luni”.

Profesorul a mai făcut o precizare importantă: „În 2013, am condus, ca manager de proiect, două proiecte pe fonduri europene pentru cercetare doctorală și post-doctorală în valoare de 3 milioane unul și celălalt în valoare de 5 milioane de euro. După numeroasele auditări a felului în care s-a gestionat această sumă, de 8 milioane de euro, mi s-au imputat câteva zeci de lei”.

