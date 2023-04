Totul despre barocameră. Prof. Ioan Lascăr: M-aș fi așteptat măcar la o strângere de mână, nu la un dosar penal. Barocamera nu s-a instalat niciodată, iar acum e la Timișoara unde sper să fie folosită

Prof. Dr. Emerit. Ioan Lascăr Ioan Lascăr a spus că o barocameră este unul dintre multiplele echipamente de care are nevoie o secție pentru arși. Experiența acumulată a demonstrat că nu mai este un echipament chiar atât de necesar și din echipament de bază a devenit echipament opțional.

Barocamera este o capsulă în care se poate realiza, în condiții deosebite de tehnologie și securitate, o presiune crescută a atmosferei îmbogățită în oxigen. Acolo, în jurul corpului respectiv, introdus și etanșat în această încăpere, se asigură o atmosferă de oxigen superioară care, în cazul unor bolnavi arși, în cazul cangrenelor diabetice, în cazul infecțiilor grave extinsive, în cazul tulburărilor circulatorii periferice, oferă mari șanse suplimentare în îngrijirea acestor bolnavi.

„O barocameră este un echipament destinat unei proceduri terapeutice, numite oxigenoterapie hiperbară. Este o procedură bine cunoscută și care aduce beneficii pacienților care au arsuri grave, mai ales asociate cu intoxicații cu monoxid de carbon, arsuri de căi respiratori, degerături, diabet, picior diabetic. Utilizările sunt multiple. La momentul în care eu am fost în Statele Unite ale Americii, barocamera făcea parte din dotarea standard a unității de arși, în anul 1992. Între timp însă, evoluția procedurilor terapeutice a arătat că barocamera poate fi un echipament opțional doar, deci nu mai era obligatoriu.

Indicațiile sunt destul de limitate: arsurile de căi respiratorii, de exemplu, sau arsurile mari la care se asociază intoxicația cu fum sau monoxid de carbon, degerături, picior diabetic. Pentru Spitalul Floreasca, acest echipament ar fi adus numeroase beneficii, nu numai pentru bolnavii arși. În referatul meu de necesitate așa era menționat: barocamera, echipament opțional, deci nu era trecut obligatoriu", ne-a spus Ioan Lascăr.

„Când m-am întors din concediu, în 2013, am aflat de la conducerea spitalului că a fost procurată barocamera. Am fost mirat, dar m-am bucurat. Barocamera a fost instalată, este un echipament foarte complex, era instalată în două încăperi, este vorba de o bombă cu oxigen care nu putea fi instalată în apropierea pacienților. S-a produs instalare acestui echipament pentru care am semnat. Așa cum se procedează la orice echipament medical achiziționat, firma producătoare sau firma care comercializează produsul respectiv are obligația să vină să-l instaleze. La un echipament, instalarea înseamnă doar să-l bagi în priză și să arăți personalului dedicat utilizării acestui echipament care e modalitatea de utilizare. Acest echipament extrem de complex a fost montat și instalat, iar după instalare, am semnat procesul verbal de instalare. Însă, pentru punerea în funcțiune și pentru utilizare erau necesare autorizații de la ISU și era necesar personal instruit, personal dedicat îngrijirii pacienților pentru acest tip de procedură terapeutică. În acest sens, în schema prevăzută de ordinul de ministru referitor la structura resursei umane, pentru dotarea acestui de nou tip de unitate sanitară, doi asistenți erau prevăzuți pentru a deservi acest echipament. Niciodată nu s-au ocupat aceste posturi. Ca să poți utiliza această barocameră, după instalare, pentru care eu am semnat, spitalul, care trebuia să facă demersurile instituționale trebuia să obțină avizul ISU, să asigurăm avize de la stat. Nu trebuia eu să obțin avizul pentru ISU, ci Spitalul Floreasca, care este al statului, trebuia să ia avize de la stat”, a mai spus reputatul profesor.

„Barocamera nu s-a instalat niciodată, iar acum este la Timișoara unde sper să fie utilizată. Ministerul a redistribuit barocamera cumpărată acum 10 ani. Costul barocamerei este trecut la prejudiciu”, a mai zis Ioan Lascăr.

„M-aș fi așteptat poate la o strângere de mână după acest efort de decenii, ca să spun așa, având ca folos un beneficiu al comunității. M-aș fi așteptat măcar la o strângere de mână, nu la un dosar penal. În niciun caz. A fost ceva care a depășit capacitatea de înțelegere", a subliniat medicul Ioan Lascăr la DC News și DC Medical într-un interviu cu Bogdan Chirieac.

