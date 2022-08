Importurile de gaze rusești, oprite astăzi brusc în România. Intră doar gazul care tranzitează țara spre Ungaria

Gazele rusești care mai intră la acest moment în România sunt cele care ne tranzitează țara spre Ungaria, conform unei analize Profit.ro. În acest moment, se refac rezervele de gaz pentru sezonul rece, fie din producție curentă, fie din importuri. În prezent, depozitele pentru iarnă sunt la 67%, țara noastră fiind în grafic față de cererea UE pentru iarnă, de 80%. Dar chiar și cu depozitele la 100%, țara noastră tot ar avea nevoie de importuri în momentele de vârf de consum, pentru a păstra în parametri funcționali Sistemul Național de Transport (SNT), mai notează sursa citată.

În acest sens, operatorul SNT, Transgaz, a lansat o licitație pentru o cantitate totală de gaze de 128 milioane mc sau 1,37 TWh, care poate fi suplimentată cu 25%.



Doar că astăzi, în mod surprinzător, importurile de gaze rusești au fost sistate brusc de la un nivel de 8-9 milioane mc/zi, la unul de 4,8 milioane mc/zi, din care 4,5 milioane mc/zi tranzitând România cu destinația Ungaria prin punctul de interconectare de la Csanadpalota, conform Profit.ro. Scăderea importurilor nu poate avea legătură cu vreo revizie programată a TurkStream, aceasta având loc deja, în perioada 21-28 iunie. Dacă Rusia ar fi decis că nu mai trimită gaz pentru acoperirea consumului/înmagazinărilor din România, companiile autohtone ar fi nevoite să identifice surse și trasee alternative de gaze.

O solicitare către Ministerul Energiei a fost transmisă în acest sens de către redacția DCNews.

România a importat mai puţin gaz în 2022. Şi producţia s-a redus

În primele 6 luni din 2022, România a importat mai puţin gaz decât în perioada similară din 2021.

România a importat, în primul semestru din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,067 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 17,1% (220.700 tep) mai mică faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Producţia internă de gaze naturale a fost, în perioada menţionată, de peste 3,502 milioane tep, cu 5,5% (203.800 tep) sub cea din primele şase luni din 2021.



Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru 2022 o producţie de gaze de 7,45 milioane tep şi importuri de 2,33 milioane tep, în creştere cu 1,9%, respectiv în scădere cu 19,6%, de la an la an.



Conform "Strategiei Energetice 2019-2030, cu perspectiva anului 2050", publicate pe site-ul Ministerului Energiei, producţia de gaz natural a României va atinge un vârf de 132 TWh, în 2025, ca urmare a producţiei din Marea Neagră, şi apoi va scădea la 96 TWh în 2030 şi la 65 TWh, în 2050.



Consumul final de gaz natural rămâne va constant între 2030 şi 2050, la nivelul de 68 TWh. Nivelul maxim al cererii este estimat în jurul a 73 TWh, iar nivelul minim, de la 63 TWh în 2030, la 47 TWh în 2050, scrie Agerpres.

Gazele s-au scumpit cu peste 70% în ultimul an, combustibilii cu 35,63%, iar uleiul cu 51,86% (INS)

Gazele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în condiţiile în care tarifele au fost mai mari cu 70,10% în luna iulie a acestui an faţă de iulie 2021, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

