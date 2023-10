Imaginea României, distorsionată în Ucraina. Puiu Lucian Georgescu: Acum 5-6 ani nu vorbea unul românește / Ce s-a întâmplat / video

Puiu Lucian Georgescu, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre etnicii români din sudul Basarabiei, care în ultimii ani au venit să studieze la Galați și au cunoscut România așa cum este, nu cum le-a fost prezentată de autoritățile ucrainene.

„Eu, când am fost la Izmail, acum 5-6 ani, nu am găsit pe unul să vorbească românește. Știau, dar nu vorbeau. Ei, acum s-a schimbat de tot situația. I-am întrebat: Totuși, nu e școală în limba română, cum de vorbiți? Au zis: Am învățat acasă!“, a spus rectorul Puiu Lucian Georgescu.

„Deci acum 3 ani nu vorbeau limba română, iar acum majoritatea vorbesc?“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Da! Foarte multă lume și-a descoperit fie origini, fie legături ori simpatii“, a completat rectorul.

„Ei au dublă cetățenie? Probabil că oamenii ăia ar dori pașaport românesc“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! În afară de asta, noi continuăm să-i ajutăm, pentru că sunt foarte mulți cetățeni din Ucraina care au dovedit că au legătură cu familia românească și au fost mulți ani în care acela era teritoriu românesc. Nu ei au emigrat, ci s-au trezit cu rușii peste ei. Avem un număr important de locuri pentru acești copii - nu putem să primim decât fete, pentru că băieții nu mai pot pleca după 17 ani - iar numărul de români de pretutindeni este în creștere.

Ne-am gândit, am și discutat cu cei de la Izmail, să facem un fel de cursuri de limba română online, nu neapărat în cadrul unui program de Licență, ci doar să constatăm câtă lume cunoaște limba română și dacă ar putea fără un an pregătitor să urmeze cursurile. Dacă nu pot, pentru cei care vin avem astfel de ani pregătitori. Anul acesta avem peste 100 de locuri pentru cetățeni din Ucraina. Vin din toată zona. Se pare că sunt peste 100.000 de oameni care vorbesc românește în zonă. Legăturile cu comunitățile de acolo și oamenii de acolo sunt mult mai strânse decât acum 5-6 ani.E și o modificare de imagine în bine a României“, a mai spus rectorul.

„Fiindcă imaginea României era distorsionată de autoritățile Ucrainei“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Absolut! A fost o perioadă de schimbare de paradigmă și de model politic și la ei, dar atitudinea față de noi și ce se spunea despre noi nu s-a schimbat de pe vremea lui Stalin până de curând. Iată că, în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Noi am fost în această primăvară singura universitate care a făcut târg educațional la Izmail, cu prezență“, a mai spus Puiu Lucian Georgescu.

