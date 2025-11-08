Ideea Chinei de a stimula tinerii să se căsătorească, pe fondul celui mai scăzut număr de căsătorii din istorie

Din cauza ratei scăzute a căsătoriilor și a îmbătrânirii populației, China încearcă să stimuleze tinerii să se căsătorească, permițând oficierea nunților oriunde în țară: de la cluburi de noapte și stații de metrou până la vârfuri de munți acoperite de zăpadă, potrivit The Times of India.

Efecte vizibile asupra numărului de căsătorii

Noile reguli, introduse în luna mai, le permit cuplurilor să se căsătorească în orice regiune, nu doar în orașul sau provincia unde locuiesc oficial, o schimbare care a dus la o creștere de 22,5% a numărului de căsătorii în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu anul precedent, după ce în 2024 numărul căsătoriilor a scăzut cu 20,5%, până la 6,1 milioane, cel mai redus nivel înregistrat vreodată.

Guvernele locale profită de noua tendință și deschid birouri de înregistrare în locuri turistice, festivaluri de muzică, parcuri, centre comerciale sau chiar în stații de metrou, pentru a atrage tinerii.

Ceremonii la temple, pe munți sau în cluburi

La Nanjing, cuplurile pot alege o ceremonie în stilul dinastiei Ming la Templul Confucius, în timp ce în Chengdu autoritățile au amenajat un birou pe Muntele Xiling, la peste 3.000 de metri altitudine. În Shanghai, tinerii se pot căsători într-un club de noapte, după înregistrarea oficială la biroul de stare civilă.

Creșterea recentă a numărului de căsătorii pare promițătoare, însă demografii avertizează că efectul va fi de scurtă durată. Numărul femeilor cu vârste între 20 și 34 de ani ar putea scădea aproape la jumătate până în 2050, iar multe tinere preferă să își continue studiile și cariera înainte de a se căsători.

„Căsătoria și natalitatea vor crește doar atunci când oamenii vor simți că au stabilitate financiară”, spune Ren Yingxiao, o tânără care a ales să se căsătorească la Lacul Sayram, un loc cu o semnificație simbolică specială pentru îndrăgostiți.

Conform biroului oficial National Bureau of Statistics of China (NBS), populația pe continentul chinez (excluzând Hong Kong, Macao, Taiwan) era de aproximativ 1,4 miliarde de oameni la finalul anului 2024, o scădere de aproximativ 1,39 milioane față de anul precedent. Populaţia Chinei este tot mai „îmbătrânită”, iar ponderea persoanelor vârstnice crește rapid. Pe baza estimărilor, în anul 2050 o parte semnificativă din populație va avea peste 60 de ani, potrivit China Briefing.