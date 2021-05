Ianis Hagi, omul meciului în Livingston - Rangers

Potrivit Agerpres, fotbalistul român Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, a marcat un gol pentru Glasgow Rangers şi a obţinut și lovitură de pedeapsă în meciul pe care campioana Scoţiei l-a câştigat cu scorul de 3-0 în deplasare, miercuri seara, cu Livingston FC, în etapa a patra din play-off-ul Premiership.

Oaspeţii au deschis scorul prin căpitanul James Tavernier (42 - penalty), după ce Hagi a fost faultat de portarul polonez Max Stryjek. Ryan Kent (57) a majorat diferenţa, iar Ianis Hagi (83) a închis tabela din pasa lui Cedric Itten. Hagi, care a jucat până în min. 85, are 7 goluri marcate în acest sezon în 32 de partide în campionat.

Hagi, lăudat după prestația sa

Laudele pentru român au curs în Scoția. „Hagi este faultat atât de mult pentru că este la trei pași în fața oponenților. Știe că va fi lovit de câteva ori într-un meci, însă se ridică și merge mai departe. Este un băiat bun”, a scris un fan al lui Rangers, pe Twitter. Răspunsul altui utilizator a fost: „Este unul dintre lucrurile pe care le iubesc la Hagi, este tipul de jucător care este de obicei zob, dar este foarte curajos. Încasează lovituri, mai dă înapoi, dar mereu va încerca să facă lucruri pentru echipă”.

