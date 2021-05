Ianis Hagi, despre relația cu regele fotbalului românesc: Când eram mic, mereu îmi spunea un lucru

Hagi nu a fost un tată strict, așa cum a povestit Ianis la Antena 3, dar întotdeauna a știut cum să îi fie alături și mai ales ce sfaturi să îi ofere, în special în fotbal.

„Când eram mic, mereu îmi spunea să merg să mă distrez, să joc fotbal, să îmi placă, și să mă joc cu mingea foarte mult. Niciodată nu a fost strict, să îmi spună ce să mănânc sau culcă-te la o oră și trezește-te la o oră. Cred că a și vrut să mă lase să descopăr singur chestiile acestea, dar apoi clar că, ușor, ușor, deveneam senior și băteam ușa la echipa mare. Nu aveam neapărat discuții, dar, pur și simplu când vedea un moment în care știa că am nevoie de ajutor din partea lui, mereu era acolo. Chiar dacă nu o spuneam, el o simțea și probabil că acesta este și simțul părintelui și era acolo mereu, la momentul respectiv, îmi spunea de ce am nevoie în viața de fotbalist”, a spus Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, marți seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

Ianis Hagi a mărturisit că și-a dorit mereu să îl depășească pe tatăl său. Tânărul este de părere că fiecare om are drumul său în viață, iar regula se aplică și în fotbal.

„Îmi este greu să pun mâna pe un punct anume, dar nu pot să spun că mă gândeam să fiu ca tata. Mereu gândeam să-l depășesc pe tata sau să fiu mai bun ca el, pentru că, după părerea mea, fiecare persoană are drumul ei în viață. Și în fotbal cred că este așa, fiecare are drumul lui în cariera de fotbalist. (...) Asta mi-am dorit de mic, indiferent unde am fost, la școală, când am început fotbalul (...), mereu mi-au plăcut cele mai mari provocări și asta mi-am dorit de mic", a mai spus Ianis Hagi.