"I-am făcut prima băiță bebelușului". Femeie, trădată de cea mai bună prietenă: "Am ajutat-o să-l nască pe copilul soțului meu"

"I-am făcut prima băiță bebelușului. Eram fericită"

Când cea mai bună prietenă a ei a sunat-o să o anunțe că este în travaliu, Hailey, mamă a trei copii, a plecat să o ajute și să o ducă la spital. Cele două se luptau de multă vreme cu dependența de droguri și erau extrem de apropiate.

”Am fost cu ea când i-au administrat epidurala și am avut la încheietură brățara de însoțitor. I-am făcut prima băiță bebelușului. Eram fericită să fiu parte din acest eveniment minunat”, precizează Hailey pe contul ei de TikTok, scrie qbebe.ro. Dar bucuria s-a terminat când a observat un semn din naștere ereditar.

"Am avut nevoie de un moment în care să îl întreb pe Dumnezeu ce să fac"

”Cunosc acel semn foarte bine, pentru că și fiul meu mai mare îl are. Este o bucată extra de cartilagiu care crește la gât, încât îi face să arate ca un bebeluș Frankenstein. Atunci când am observat asta, am știut că este copilul lui. Prietena mea stătea lângă mine. Amândouă am văzut semnul din naștere în același timp și ne-am uitat una la cealaltă. Eu am ieșit imediat din salon. Am avut nevoie de un moment în care să îl întreb pe Dumnezeu ce să fac, pentru că era un bebeluș implicat și trebuia să văd imaginea de ansamblu și nu la emoțiile mele din acel moment sau ale oricui altcuiva. Trebuia să fac ceea ce era corect să fac” a spus Hailey.

Prietena ei a admis adevărul imediat, însă soțul lui Hailey a recunoscut abia după 6 luni. Mai mult, prietena ei a ajuns să locuiască la ei pentru o vreme, pentru binele copilului.

