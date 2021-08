Tată, pedeapsă dură pentru fiica lui: Am tuns-o zero pentru că a râs de o colegă bolnavă de cancer și i-a smuls peruca

"Eu și fosta mea soție avem o fiică de 16 ani, care este în custodia mea completă. Fiica mea a intrat în bucluc la școală pentru că a râs de o colegă care și-a pierdut tot părul din cauza tratamentului de cancer. Inclusiv smulgându-i peruca. Cele două aveau altercații de multă vreme, însă eu cred că asta nu este o scuză pentru faptele ei. Nu așa mi-am crescut fiica și m-a dezgustat să aflu de la școală cum s-a comportat. Nu a arătat remușcare. Și-a scuzat comportamentul spunând că cealaltă fată a meritat-o. Din nou, nu îmi pasă ce are de spus, comportamentul ei este de neiertat. I-am oferit două opțiuni:

Voi arunca fiecare aparat electronic pe care îl are și nu îi voi mai lua niciunul niciodată (am pus opțiunea aceasta pentru a o convinge să aleagă a doua opțiune). Se va duce la coafor și se va tunde zero. Adică să fie complet cheală sau cât de scurt poate tunde frizerul”, a scris tatăl fetei, potrivit qbebe.ro.

Bărbatul a mai povestit că ce cele două ar fi avut ”certuri adolescentine” din cauza unui băiat. "I-a spus curvă fiicei mele. Și de aici situația a escaladat și a dus la incidentul cu peruca. Se pare că aveau certuri în clasă încă de când fata mea a început să se întâlneacă cu băiatul ăsta. Clar un nonsens specific adolescenților”, a scris tatăl fetei.

